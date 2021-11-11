中招機師社區任行 免檢研收緊 國泰：嚴重影響貨運 許樹昌倡機組檢疫7天

機組現只需醫學監察

本港昨增5宗輸入確診，初步確診約有5宗。確診個案包括兩名國泰外籍貨機機師、一名於檢疫酒店確診的機組人員，以及已完成檢疫的外傭和15歲女童（見另稿）。

兩名機師在11月6日乘坐航班CX2066由德國法蘭克福抵港，於機場驗出陰性後返回寓所。其中57歲機師（第12,376宗）居於大嶼山愉景灣蔚陽的獨立屋，與妻、兩子和外傭同住。其妻任職愉景灣國際學校小學教師，兒子分別就讀該校小五和幼稚園學前班，120名學生被列為密切接觸者的密切接觸者檢疫3日。

57歲機師在潛伏期曾到迪拜、孟加拉達卡，10月最少6次在社區檢測陰性。他沒病徵，由德國回港第3日強檢驗出陽性，病毒數值（CT value）31至34，翌日入院，數值跌至17，顯示病毒量高。

另一機師返港翌日外出用膳

檢測陽性同晚偕友赴遊樂場

另一29歲機師（第12,378宗）與朋友居於尖沙嘴凱譽，曾到法國巴黎、迪拜和德國。抵港第二日他曾到棉登徑食肆Eric Kayser早餐，翌日檢測陽性，同晚與朋友到黃竹坑遊樂場。他赴德國前曾與36人踢足球，連同其他朋友和同事，共60人須檢疫。

留德期間接觸沒戴口罩地勤

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，兩人病毒量高，相信屬近期感染，不排除於德國染疫。他說，兩人報稱在德國逗留酒店內，但29歲機師曾接觸沒戴口罩的外地地勤人員，交收文件及填表格，不排除因此染疫。當局正分析兩機師病毒基因排序，歐認為目前最大風險是兩人回港後社區活動情况，當局非常關注，會留意未來一兩周有否源頭不明個案。

衛生防護中心總監徐樂堅指出，兩名機師抵港後毋須隔離，只需醫學觀察。換言之，二人在機場驗出陰性後可自由游走社區。被問到會否收緊機組人員豁免檢疫，他稱當局會將個案資訊和調查方向及結果與相關部門溝通，相信運房局會檢視需否限制或減少豁免者在港逗留地點和需隔離的地點，以平衡公共衛生和航運業需求。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌憂慮，兩名機師病毒量高，對社區傳播構成風險；豁免檢疫措施亦存風險，或引發第五波疫情，須收緊安排。Delta變種病毒潛伏期較短，兩機師均在抵港第三日驗出陽性，若要求機組檢疫21天，航空公司或因人手不足難以營運，建議取平衡安排7天檢疫。

國泰航空發言人回覆，貨機機組人員豁免檢疫，得以營運所有貨機航班及大量只載貨客運航班，確保供應鏈完整，倘收緊檢疫將「嚴重影響公司運作重要貨運航班的能力」，亦嚴重影響供應鏈及香港出入口的貨流。

運房局：會考慮貨運需求

運房局稱，即使疫情持續，本港去年貨運總量仍達450萬公噸，對本港社會及經濟以至全球供應鏈至關重要，當局有必要在制訂機組人員檢疫要求時有相應考慮；局方高度重視相關個案，會與防護中心及航空公司保持溝通。

明報記者

（新冠疫情）

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