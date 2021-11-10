指扑錢罌紓加幅拖字訣 環團料減碳長遠電費升

世界綠色組織行政總裁余遠騁分析，兩電今年增加基本電費但減燃料費做到凍結電費，以致兩電電費穩定基金均有數以十億元計的正結餘，「預早儲定一筆錢」；不過今年下半年環球燃料價格飈升，兩電明年燃料費無可避免要增加，故兩電別無選擇，唯有動用「電費穩定基金」這個「錢罌」去凍結基本電費。

不過他稱兩電早前已獲政府批准，於現行管制計劃協議下的發展計劃內分別投資數以百億元，「明年凍結基本電費，但未來兩年始終都要入帳」，故最終仍要加電費，現時做法只是「拖得就拖，希望明年經濟好轉，油價回落，到時即使兩電提出較高加幅，對本港的衝擊會無咁大」。

中電增31.52億總資本 應付新發展區基建

政府預告兩電未來會因應減碳而提出更多投資，黃錦星昨在記者會上同時公布政府會同行政會議，批准中電在2018至2023年發展計劃增加預計總資本支出約31.52億元，令資本投資總額將達至560.95億元。中電稱新增資本投資將用於加強輸配電系統，以應付新發展區、數據中心，以及政府基建，例如區域供冷系統。

黃錦星：兩電大額投資 電費難免上調

黄錦星表示，兩電最終電費明年會上調，但升幅純綷因為燃料價格急漲。至於未來兩電需要投放大額資本興建用以生產、接收和儲存零碳能源的基建設施，對未來電費難免會造成上調壓力。

港燈董事總經理尹志田稱，港燈支持碳中和長遠目標，明白應付氣候變化刻不容緩，會繼續發展大型離岸風力發電廠、探討氫能發電，協助社會節約能源，引入智能電表等，未來工作十分艱巨，需要各界合作及共識。