指扑錢罌紓加幅拖字訣 環團料減碳長遠電費升

【明報專訊】因應全球燃料價格上漲，供應緊張，兩電明年電費加幅原本遠超昨日公布數字，當中港燈加幅逾一成半，藉調撥基金及由兩電墊支等措施紓緩加幅，但加幅仍達近年新高。有研究電費的環團代表分析，現時做法是「拖得就拖」，料當局冀明年經濟轉好、油價回落減低衝擊，惟本港亦將進入「減碳」時代，兩電未來應對減碳要作出大額新投資，加上明日大嶼及新界北部都會區發展，都會令基本電價及燃料調整價上升。
世界綠色組織行政總裁余遠騁分析，兩電今年增加基本電費但減燃料費做到凍結電費，以致兩電電費穩定基金均有數以十億元計的正結餘，「預早儲定一筆錢」；不過今年下半年環球燃料價格飈升，兩電明年燃料費無可避免要增加，故兩電別無選擇，唯有動用「電費穩定基金」這個「錢罌」去凍結基本電費。
不過他稱兩電早前已獲政府批准，於現行管制計劃協議下的發展計劃內分別投資數以百億元，「明年凍結基本電費，但未來兩年始終都要入帳」，故最終仍要加電費，現時做法只是「拖得就拖，希望明年經濟好轉，油價回落，到時即使兩電提出較高加幅，對本港的衝擊會無咁大」。
中電增31.52億總資本 應付新發展區基建
政府預告兩電未來會因應減碳而提出更多投資，黃錦星昨在記者會上同時公布政府會同行政會議，批准中電在2018至2023年發展計劃增加預計總資本支出約31.52億元，令資本投資總額將達至560.95億元。中電稱新增資本投資將用於加強輸配電系統，以應付新發展區、數據中心，以及政府基建，例如區域供冷系統。
黃錦星：兩電大額投資 電費難免上調
黄錦星表示，兩電最終電費明年會上調，但升幅純綷因為燃料價格急漲。至於未來兩電需要投放大額資本興建用以生產、接收和儲存零碳能源的基建設施，對未來電費難免會造成上調壓力。
港燈董事總經理尹志田稱，港燈支持碳中和長遠目標，明白應付氣候變化刻不容緩，會繼續發展大型離岸風力發電廠、探討氫能發電，協助社會節約能源，引入智能電表等，未來工作十分艱巨，需要各界合作及共識。