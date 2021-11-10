增幅「誇張」 劏房戶叫苦 酒樓未敢加價嘆「硬食」

王女士與丈夫育有兩名分別兩歲及三歲的子女，一家四口居於旺角150方呎的劏房，靠丈夫做地盤散工養活，他月入1.6萬元，房租花掉一半收入，每月電費約500元。得悉中電加價後，王女士說：「莫說加5.8%，1.8%也嫌多。」她說其劏房「西斜」，夏天經常要開冷氣，電費過千元，她間中帶子女到商場「歎冷氣」以慳電費，除此別無他法。環境局長黃錦星昨說預計一個典型三人家庭明年每月電費增加20至24元，王反問局長能否每月只交300多元電費，又稱各人生活環境「無得比」，居住劏房「不可以打開窗就有新鮮空氣」。

電費每月20萬 酒樓稱疫下客減經營難

加電費令基層叫苦，生意剛復蘇的食肆也說難捱。位於旺角的倫敦大酒樓有3層，現只開放一層做生意，平均每月電費約20萬元，副總經理蘇萬誠預計明年加價後，每月電費增5000元。他說明白全球燃料價上漲，調整電費難免，但要投資換節能冷氣機工程費高昂，酒樓難以承受，只能「硬食」加電費。他說酒樓因社交距離措施，難接待更多客人，加價只會趕客，短時間內難將增加的電費轉嫁食客。他又說，疫情持續近兩年，酒樓收入大減，人手、食材成本等卻「樣樣加」，單是調味料今年已加價一倍，再加電費令酒樓經營百上加斤。

食肆添置節能器材 冀抵消增幅

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍近年為旗下食肆添置LED燈、節能爐具和節能洗碗機等，其中新款洗碗機用電量較以往減三至四成。他說公司租用洗碗機，加上部分分店有申請中電資助，形容是「零成本」投資。他透露餐廳現時電費與10年前相若，故認為節能器材有助抵消電費增幅。