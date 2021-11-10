港燈來年加價7%中電5.8% 分別16年及9年最高

基本電費凍結 燃料費大升

未答加碼補貼 黃錦星：社會要共渡時艱

黃錦星昨日聯同兩電代表以「低碳轉型 全民節能」為題召開記者會交代電費加價，他說近月國際燃料價格飈升，各大城市電費普遍上升，新加坡、東京、紐約等均有雙位數百分比升幅，當中新加坡及東京等每度電由1.5至2港元不等，歐美城市每度電約2至3港元。他說政府與兩電磋商後，最終兩電明年電費升幅為單位數百分比，明年1月兩電平均每度電約1.3元。他說政府已推動兩電採取措施減低對電價的影響，包括在燃料價格調整條款帳承擔大額負結餘（即兩電先墊支費用），以及動用電費穩定基金的大量資源。

究竟負結餘多少、兩電墊支多少、固定資產入帳對基本電費的影響，以及兩電預計來年燃料價格變動等關鍵資料，均因本屆立法會會期上月已結束，兩電及港府毋須如以往每年12月向立法會經濟事務委員會交代明年電費，提供補充文件，致數據欠奉。

明年電費大幅增加的主因是燃料價格上漲，兩電明年都會大增燃料費，中電加幅近四成，港燈加近六成（見表）。

港燈：原加15.1% 中電：動用25億壓低加幅

港燈董事總經理尹志田解釋，港燈今年從電費穩定基金撥出每度電5.5仙，而燃料費方面亦動用燃料價格調整條款帳，調動每度電3.7仙，全靠該兩個「錢罌」壓低增幅；若非如此，港燈明年的基本電費及燃料費就會每度電增加5.5仙及3.7仙，即每度電要145.5仙，較今年上升19.1仙，加幅達15.1%。

中電總裁蔣東強稱，中電明年會從電費穩定基金、燃料價格調整條款帳，以及地租及差餉特別回扣等，共動用約25億元，以凍結基本電價、提供兩項特別回扣，令最終電費加幅為5.8%。

稱三人戶多付20多元 黃：補貼實效仍高

黃錦星說，以一個三人家庭為例，現時平均每月電費275元，明年將要多付20至24元，以現時政府提供的兩項電費補貼，「紓緩實效仍然相對高」。政府現時有兩項電費補貼及紓緩計劃，前者於今年6月起，住宅用戶獲提供首11個月每月80元補貼，第12個月則發放120元；後者由2019年1月起，分60個月每月發放50元電費補貼。

民主黨質疑疫下「賺盡」不近人情

政府及兩電被多次問到是否賺盡《管制計劃協議》下的8%准許回報，均未有正面回應。黃錦星反問，香港到處都是高樓大廈，如要像其他地方一樣限電，「社會反應會是怎樣？」他說政府致力把關，已在安全、可靠、合理價格和環保表現之間作平衡。

民主黨環境政策發言人易承聰批評兩電在疫情下仍大幅度加價，是不近人情、不願與市民共渡時艱，質疑兩電這次加價是要「完全賺盡8%的利潤」。他批評政府沒有努力為市民爭取降低電費加幅，環境局長還在記者會上幫忙兩電「解畫」，相信市民對政府沒有盡力把關感十分失望。