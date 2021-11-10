轉載籲投白票帖文 新罪首拘3人 涉許智峯立選「如水計劃」 廉署：不排除再執法

許批濫捕「極可恥」 籲停轉載

許智峯在facebook回應稱：「政權無理濫捕，做法極其可恥。」他說早前在「如水計劃」帖文中提到，若計劃進入第三階段，運動已觸動政權神經，並開始搜捕市民，公眾應停止公開轉載相關內容，以保障自身安全。他呼籲公眾停止轉載，計劃應改以私下進行。

3人保釋候查 定罪可囚3年

經修訂後的《條例》引入兩項新罪行，包括將「故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票」列為舞弊行為，以及「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」列為非法行為。

廉署昨拘捕2男1女（29至65歲），他們涉嫌違反《條例》第27A條，於互聯網轉載帖文呼籲市民在立法會選舉中投白票。廉署在行動中檢走數部手機，3人獲准保釋候查。廉署稱調查仍在進行，不排除再有執法行動；完成調查後，會將結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否檢控。任何人干犯《條例》第27A條，一經定罪最高可判監3年及罰款20萬元。

「如水」帖文未刪 逾600次轉載

特首林鄭月娥昨被問到有人在網上呼籲杯葛立法會選舉，她重申有關行為屬違法，呼籲市民勿以身試法；若發現有人涉及相關行為，執法部門將採取行動。

許智峯10月29日在facebook發帖倡議「如水計劃」，呼籲港人「以白票反制立法會選舉」，其後在11月1日，再發帖解釋如水計劃。立法會選舉提名期於10月30日展開，廉署當日發聲明，不點名稱留意到有人在網上呼籲投白票，重申屬非法行為，會要求相關網站移除違法內容。截至昨晚11時，許智峯首個如水計劃帖文仍未被刪除，有逾3400個「讚好」及逾600次轉載。身處英國的沙田前區議員丘文俊亦多次在facebook呼籲市民杯葛立法會選舉，深水埗前區議員李文浩則發起網上民調，調查打算不投票、投白票及投廢票的人數。

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