龍漢標料選地建界 地建會：全力支持

本報致電龍漢標的辦公室，並曾透過公關向龍查詢，截稿前未有回覆。梁志堅回應本報稱，若龍漢標當選，希望他可將地產業界的聲音及訴求帶進議會；而龍漢標在地建會工作了20多年，向來與各會員（即地產商）均有緊密接觸，相當熟悉地產業界的運作、工作經驗豐富，可以反映業界聲音。

趙式浩：取提名進度理想

本報昨再向趙式浩了解他爭取選委提名的進度，以及若龍漢標出選，如何評估自己勝算。趙回應稱取提名進度很理想，現在最重要是做好工作，會努力向業界及公眾展現自己的能力和魄力，爭取大家支持。

地建會在9月例會，討論有外國傳媒報道稱內地官員要求本港地產商協助解決房屋短缺問題，龍漢標當時會後見傳媒時說，不止土地房屋問題，在各種社會、經濟及民生問題上，商會一直與港府及各界商討解決辦法，商會亦有具體方案紓緩房屋問題。問到事件會否對商會或會員造成壓力，他認為由於從未聽過有關消息，「睇唔到有壓力」。