曾遭罷免 律師會前會長林新強報名法律界

林：用最謙卑態度服務業界

林新強在2014年擔任律師會會長時，曾指國務院發表一國兩制白皮書不影響本港司法獨立，又在電台節目發表共產黨「很偉大」的言論，律師任建峰等人動議對林的不信任動議獲通過，被罷免的林辭職。他昨被問到如何爭取業界支持時，稱會用最謙卑及最誠懇的態度為業界服務，又稱爭取提名過程不容易，要「撲來撲去」才取得足夠提名。

註冊藥劑師、沙田前區議員龐愛蘭報名功能界別醫療衛生界，獲食衛局前局長高永文、衛生署前署長林秉恩等人陪同。龐愛蘭說，新選舉制度下有空間給有心做實事的人，而醫療衛生界涉及不同醫療專業，代表該界別的議員更重要可團結不同專業、有國際視野。醫療衛生界另一參選人是註冊中醫陳永光，西醫林哲玄今日報名，即最少有3人爭1個議席。

高永文陪同 龐愛蘭報名醫衛界

選委界累計44人參選 管浩鳴報名

選委會界別昨有5人報名，累計44人，參選人數終多於40議席。昨日報名的包括協助陳同佳的聖公會教省秘書長、北京市政協管浩鳴，他稱若當選，將是回歸後立法會首名宗教界代表，相信參選不會導致宗教政治化。他表示，陳同佳案件與選舉關係不大，不希望兩件事相提並論，強調當選與否亦會盡力協助陳同佳承擔責任。

規劃師、古諮會前主席林筱魯在立法會議員謝偉銓陪同下報名選委會界別，他稱建測規園界已有資深業界出選，香港未來面對整體發展的問題，議會有更多建築測量界背景的聲音是好事。林筱魯曾是民主黨前身匯點成員，他昨強調現時沒有政黨及政治聯繫，若進入議會不能只配合政府，更要鞭策及監督政府。選委會界別其他參選人名單詳見網站（www.elections.gov.hk/legco2021/pdf/ECC_c.pdf）。