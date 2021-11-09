許智峯海外籲投白票 鄧炳強批卑鄙

稱或已犯《選舉條例》

鄧炳強稱，最近有「走佬」外國的通緝犯及流竄海外的反中亂港分子，例如許智峯等人，在社交網站發帖煽動香港市民在選舉日投白票，行為或已觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。他指根據《條例》，任何人在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，包括向公眾作出任何形式的通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料，不論該行為是在香港境內或其他地方作出，皆屬違法，可判監禁3年及罰款20萬元；破壞選舉的違法行為亦有可能干犯《港區國安法》。

鄧又說「市民應認清這班無恥之徒的歹毒心腸」，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，否則很可能要承擔法律責任，而執法部門必定嚴正執法；他鼓勵選民在12月19日踴躍投票。

湯家驊：「選舉期間」自提名期起

許智峯上月29日和本月1日分別在facebook闡釋其「如水計劃」，立法會選舉提名期則在10月30日開始。資深大律師湯家驊稱，條例中所指的「選舉期間」即自提名期開始，他稱轉載呼籲投白票的帖子有可能觸犯《條例》，但要視乎有否犯罪意圖。至於網民轉載但加入記得投票字眼，是否仍會觸犯條例，湯稱「唔係講就得」，強調要視乎有否犯罪意圖。

根據《條例》，釋義部分提及「選舉期間（election period）」就某項選舉而言，指由該項選舉提名日起，至該項選舉投票日止的期間。