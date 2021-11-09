直選10區 半數有非建制出戰 稱獲盧文端提名 黃成智：我是民主派

蔡明禧：盼說服選民非「含淚投票」

西貢區議會副主席蔡明禧昨日報名參選新界東南，他透露手握10張選委提名，爭取提名過程困難，稱沒作「政治妥協」。蔡解釋，希望議會保留民主派聲音，向政府施壓，他將盡力打動選民，「證明給他們（選民）看不是含淚投票，是值得投我一票」。蔡明禧上月通過區議員宣誓，《大公報》隨即報道其facebook仍有支持「黑暴」的相片。民建聯李世榮亦已報名參選新界東南。

轉戰新界東北 黃頴灝：有地位人士建議

非建制派陸續取得足夠提名參選。民主思路屢稱爭取選委提名困難，發公開信「求票」後，成員黃頴灝昨報名參選，透露經過「有社會地位的人」建議，決定由新界北轉戰新界東北，該區參選人包括民建聯陳克勤、新民黨李梓敬。另外，通過區議員宣誓的劉卓裕昨稱已取得10個選委提名，今日報名參選新界西南，該區參選人包括民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣。

地方直選中，連同早前報名的方龍飛（港島西）及譚香文（九龍中），料至少5個選區有非建制派參選。截至昨日共有24人報名參加直選，一半選區出現「三人爭兩席」，其中港島西、九龍中及新界東北是「兩建制對一名非建制」。港島西參選人包括民建聯陳學鋒、新民黨葉劉淑儀；九龍中參選人包括民建聯李慧琼、楊永杰。

擬戰新界東北 黃：反思後認為沒中間路線

盧文端昨在本報撰文表示，願意提名符合愛國者條件的非建制派參選。前議員黃成智回覆查詢表示有意參選新界東北，已獲盧文端提名，並在對方協助下暫取得逾5個提名。他說與盧相識多年，對方沒詢問其政綱，給予提名是為令參選人更多元化。被問是否獲得中聯辦「祝福」，黃成智稱相信中聯辦在今次選舉的角色重要，若自己獲足夠提名票，即代表中聯辦不反對他參選，但亦不一定代表支持。若黃成智成功報名，新界東北料出現「兩建制對兩非建制」。

黃成智2016年參選新界東補選時自稱「中間超人」，主張中間路線；2018年時曾說是「最後一次參選」。對此，黃成智說當年的用字「不到位」，經過反思後，認為沒有中間路線，「（我）重返正軌，我是民主派」。至於為何決定再參選，黃表示目前大部分民主派被囚，缺乏接班人，如他能進入立法會，首要爭取特首林鄭月娥特赦在囚民主派。

至於其他非建制派，新思維黃俊瑯表示有信心取得足夠提名，黨內暫未商討是否轉區出選，會密切留意其他參選人動態，他暫擬參選九龍西。人民力量前成員任亮憲表示，暫未成功爭取選委會第五界別提名，盼出戰港島東。民主思路召集人湯家驊被問到有否第二名成員能入閘參選時表示「答案係冇」，他說收到很多查詢，選委提名方面亦有進帳但不多，惟不便透露數量。至於會否安排成員轉區出戰，他稱會尊重參選人意願，暫未有變動。

明報記者

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