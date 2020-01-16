旅局跨年演唱會邀MIRROR 抽獎派3000飛須打針

西九草坪舉行 下周一起登記

過往兩年因反修例運動及新冠疫情，旅發局停辦倒數活動，今年旅發局斥資1700萬元，首次舉辦戶外倒數演唱會，除夕夜在西九文化區藝術公園大草坪舉行。演唱會不放煙花，但M+博物館外牆大熒幕將亮起時鐘配合倒數。旅發局會以抽獎形式向1500人免費各派演唱會門票兩張，抽獎活動下周一（15日）早上10時起接受登記（見表）。

入場須掃「安心」 實名制防「黃牛」

參加抽獎者須於本月24日或之前年滿18歲，登記時可提供一名同行者資料，同行者則須在上述日期或之前年滿12歲。旅發局稱，為配合政府要求的防疫措施，登記抽獎者和同行者下月13日或之前，須於本港已接種兩劑新冠疫苗，曾確診新冠病毒或未成年者則只需打一針；得獎者若未符合以上條件，將被取消得獎資格。另外，當日進場要使用「安心出行」，並坐在指定座位。

旅發局表示，為阻止「黃牛黨」炒賣門票，抽獎採用實名制，參與抽獎者須填寫自己及同行者姓名和身分證號碼登記，中獎後須親自憑身分證及疫苗接種紀錄文件領取門票及入場，門票不得轉讓，抽獎結果12月3日公布。市民亦可於除夕夜在網上或電視觀看演唱會直播。

2019年旅發局舉辦除夕大抽獎，登記網站一度「死機」。旅發局今次呼籲市民毋須急於首日登記抽演唱會門票，每人只可登記1次，參與抽獎者不可登記成同行者，已登記為同行者的人同樣不可參與抽獎。詳情可瀏覽「香港跨年倒數演唱會」抽獎網站（nycdconcert.discoverhongkong.com）。