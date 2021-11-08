較2018年同類片貴3倍半 新聞處稱新片收4標書

朗思廣告中標 曾參與「大嘥鬼」等宣傳

本報向政府新聞處查詢影片詳情，新聞處表示，承辦商需製作1條90秒短片、2條30秒精華版、5條15秒主題濃縮短片，短片需製成15個不同語言的版本。該處稱短片沒有藝人參與拍攝。至於過去5年有否批出同類製作合約，新聞處回覆，「香港品牌」2018年曾推出主題為「連繫全球 超越界限」的品牌宣傳片，承辦商需製作1條3分鐘短片及2條30秒精華版短片，短片需製成4個不同文字的版本，合約金額為139.8萬元。

2018年英文版宣傳片 YouTube 15萬點擊

翻查該2018年推出的宣傳片，約3分鐘的英文版至今在YouTube有15.6萬點擊，廣東話版約有2100點擊。

若與政府資助電影的金額比較，參考電影發展基金過去的資助項目，基金下的「首部劇情電影計劃」以固定金額資助，2017年上映、在香港電影金像獎及金馬獎等頒獎禮獲多個獎項的《一念無明》獲資助200萬元，2018年上映的《淪落人》獲資助330萬元，兩部電影票房分別為近1900萬元及近2000萬元。去年上映大獲好評的《幻愛》獲電影製作資助計劃資助120萬元，該電影導演周冠威曾在訪問透露該片成本約600萬元，電影票房逾1500萬元。

香港電台也有電視節目外判計劃，以2020/21年度資助製作《獅子山下》節目為例，44.5分鐘高清戲劇製作，總製作預算以60萬元為限。

資深廣告人：600萬非一般人想像般多

資深廣告人、Hungry Digital創辦人Rudi Leung表示，若影片拍攝由廣告商承包，600萬元並非一般人想像般多。他解釋，廣告代理的團隊顧問費包括廣告策略、創意概念、文案、藝術指導、故事板和劇本來回修正、客戶管理、製作團隊，以及監製執行拍攝工作，而廣告製作費涉及導演、攝影師、攝影器材、燈光、美術、道具、場地、演員、後期製作、音樂、配音等，「多一盞燈、多一部攝影機，成本都會逐一加上去」。

他補充，影片涉及的版權費更隨時是天文數字，版權費一般按使用的媒體、涵蓋地區收費計算，指曾有航空公司的國際版本廣告，單是音樂已花逾百萬元。