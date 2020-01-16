政府「形象工程」開支 兩年增兩倍 新批宣傳片製作合約 634萬拍90秒短片連精華版

去年度數碼媒體推廣1829萬 增一倍半

按政府新聞處提供資料，自2018/19年度至今，新聞處批出9份對外宣傳香港的合約，數目按年度增加，除去年度批出約4900萬港元的「香港重新出發」公關服務合約，及近期批出的影片製作合約外，其他都是數碼媒體推廣合約。以數碼媒體推廣合約計算，2018/19年度批出一份相關合約，涉款約500萬元，其後逐年增加，至2020/21年度批出兩份數碼媒體推廣合約，涉款1829.1萬元，較前一年度的733.5萬元，增加一倍半；2021/22年度至今亦已花1709.1萬元（見圖）。

翻查政府招標資料，政府新聞處正就「透過數碼媒體宣傳香港提供服務」再招標，新聞處回覆本報表示，有關計劃是向海外市場推廣香港的恆常工作之一，需待明年1月初批出合約後，才知道實際合約金額。

正就數碼媒體宣傳招標 新聞處稱恆常工作

新聞處又稱，今年8月批出為「香港品牌」主題宣傳的影片製作合約，合約金額634萬元。該處回覆表示，該短片與「香港重新出發」推廣計劃無關，但會參考相關的顧問研究結果及定位，預計短片在今年稍後推出，將上載至「香港品牌」網頁及其宣傳平台包括YouTube及LinkedIn，並透過數碼及社交媒體向全球推廣，目標受眾包括國際投資者、商界領袖、專業人士等。截至上周六（6日），「香港品牌」YouTube廣東話、英文及普通話頻道共有5104個訂閱者。

特首林鄭月娥在7月立法會答問大會提過，未來需做形象工程，改變內地部分人對香港的負面形象。在過去兩年的《財政預算案》，政府新聞處都分別提到，社會動盪、新冠疫情影響香港的對外形象，因此將加強宣傳，以消除主要城市對香港的負面看法。

翻查過去5年財政預算案，涉「香港以外的公共關係」撥款，包括編印刊物、在本港以外舉辦推廣活動等，撥款由2017/18年度的1.3億元，增至2021/22年度的預算撥款1.93億元（見另圖）；同期製作短片的數目，則由2017年的77條，增至2021年預算的226條。

陳家洛：資源增效不彰 軟實力應來自民間

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，港府近年增加資源在外宣上，卻不見效果，只能盡量「緩害」。他說，國際文獻已說明，若一個地方的軟實力（soft influence）來自官方政治宣傳，由政府贊助或推動都會大打折扣，真正的軟實力需來自民間社會，「他們（民間）講一句，好過政府講100萬次」，他不認同政府宣傳片具足夠力度及說服力，改變外界對香港的看法。

陳補充，政府宣傳沒有效用的另一理由是，官方態度有矛盾，一方面以宣傳片唱好香港，另一方面外交部不時針對外國發表強硬聲明，難免給人負面印象，令官式宣傳更欠公信力。

明報記者 馮樂琳

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