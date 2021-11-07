7人轉戰選委界別 佔已報名現屆議員1/4

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，地區直選議席在新選舉制度下大減至20席（原有35席），原為地區直選的立法會議員「轉跑道」是無可避免，而從政黨立場，由知名度較高的現任立法會議員出選選委會界別，獲選委支持的機會較高，有助政黨保住議席數目；知名度相對低的政黨新人出選地區直選，反而有政黨在地區服務的往績支持，若選民支持有關政黨，投票給其派出的新人，勝出機會亦較大。他相信這不會影響選民的投票意欲。

昨日再多11人報名選委會界別，累計39人，當中5人為現任地區直選議員，包括經民聯梁美芬、新民黨容海恩、工聯會麥美娟、民建聯張國鈞和葛珮帆；另有兩人為現任功能界別議員，包括勞工界的工聯會陸頌雄，以及體育、演藝、文化及出版界的馬逢國。

被問會否將提名轉予民主思路

張國鈞：爭提名是參選必然挑戰

張國鈞昨日與黨友葛珮帆、陳凱榮及郭玲麗報名選委會界別。被問到民主思路尚未取得足夠提名，會否將提名轉給對方，張國鈞說不少民建聯參選人近日才取得足夠提名，希望有心參選的人，盡量把握在提名期內尋求選委支持，相信若有良好理念，選委會積極考慮提名。他說爭取提名是每名參選人必須面對的挑戰。

麥美娟昨日亦報名參選選委會界別，她說爭取提名過程「無乜難度」，她向商會爭取提名時更「傾到唔捨得走」。同為工聯會成員、首次參選的汽車交通運輸業總工會理事蔡永強本身任職九巴車長，被問到其知名度較低，對選情會否有影響，他稱對自己有信心。

馬逢國：「轉跑道」無功能界別包袱

馬逢國亦「轉跑道」參選選委會界別，他說選委會界別沒有功能界別和地區包袱，可從整體香港利益出發議政。他說自己擔任體演文出界議員9年多，樂見年輕朋友挑起擔子為業界發聲。曾循地區直選晉身議會的立法會前議員陳凱欣，昨日亦報名選委會界別，她說關顧民生不需要理會所屬界別，她不會放棄地區工作。去年5月，劉小麗對立法會補選的選舉呈請勝訴，陳凱欣被裁定「非妥為當選」，同年9月喪失立法會議員資格。

電工夠票參選 稱朋友介紹選委

報稱無黨派、職業為註冊電工的刁勝洪昨報名選委會界別。他表示，新選舉制度為吸納不同階層聲音，他希望多一把基層聲音進入議會，為基層爭取權益。翻查資料，刁勝洪曾任勞聯轄下港九電器工程電業器材職工會地區代表。他回覆本報稱，參選與工會無關，他僅參與工會課程及義工活動，藉此認識一班朋友，為他介紹不同選委以爭取提名。他稱沒接觸過中聯辦，「我無能力同知名度打動佢哋（中聯辦）」。他說現階段未想過勝算、是否陪跑等，認為參選為基層爭取權益，引起社會關注已算成功。

功能界別方面，昨有兩人報名參選，分別是參選勞工界的香港I.T.人協會理事長李廣宇，以及參選商界（二）的行會成員廖長江。

（立法會選舉）