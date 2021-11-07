「家庭原因」 立場新聞總編辭職 鍾沛權妻為前《蘋果》副社長 被控串謀勾結還押

fb私人群組宣布本月起辭任

副總編林紹桐署任

繼網媒「加山傳播」上周四（4日）宣布遣散所有在港成員，立場新聞總編輯鍾沛權昨透過個人facebook於「博客‧立場」群組發帖稱，因為家庭原因，自11月1日起辭任立場新聞總編輯，由副總編輯林紹桐署任，衷心感謝大家多年來支持立場，「我有幸通過立場這平台結識大家，分享大家的文章，獲益良多，希望大家繼續支持立場新聞團隊成員，他們善良、真誠、堅毅，能夠曾經與他們共事，我深感自豪」。

副採主陳朗昇：尊重決定

員工：會繼續努力

林紹桐昨回覆本報時確認鍾沛權本月1日辭任總編輯，並由他署任，其他事情沒有補充。立場新聞副採訪主任陳朗昇稱尊重鍾沛權的決定。本報昨致電鍾沛權查詢，截稿前未有回覆。據了解，有員工稱鍾沛權在立場新聞創辦時已在公司，其地位相當重要，但明白他有自己要處理的事，因此明白其需要及立場新聞的情况，理解他的決定，各員工會繼續努力。

警6月搜住所 檢3電腦疑屬鍾

前《蘋果日報》副社長陳沛敏為鍾沛權妻子，警方6月17日搜查陳沛敏住所時，以國安法拘捕她，並帶走3部疑屬鍾沛權的電腦。陳沛敏被捕後曾獲准保釋，至7月被撤銷保釋，控以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，還押至今。

立場新聞今年6月27日在網上發公告指出，今年5月終止入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法例要求的補償額結算年資，並以不低於原有條件簽訂新合約，重新聘用，絕大部分員工留職，另把5月及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章全部暫時下架，且暫停接受贊助，又停止接受新會員，財政儲備足夠應付9至12個月開支。公告亦提及母公司6名董事包括吳靄儀、何韻詩、方敏生、練乙錚、余家輝及周達智接受建議，辭去董事職務，其餘兩人蔡東豪及鍾沛權留任。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676