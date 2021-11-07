參選人資審結果本月內公布

新思維昨發聲明表示，提名期截止日期與投票日距離不足6周，參選人必須盡快確認其候選人身分，以推動選舉工程，呼籲資審會加強效率，確保立法會選舉所有候選人能盡快確認身分，把握選舉時間向選民解釋政綱。新思維主席狄志遠已報名功能界別社福界，同界另一參選人為民建聯朱麗玲。

直選選區全有人報名

另外，立法會地區直選截至昨日有20人報名，全部10個直選選區已有人報名。首次參選、報稱任企業行政總裁的民建聯梁熙昨報名參選港島東，獲該黨重量級人物撐場，包括全國人大常委譚耀宗、港區全國人大代表蔡素玉及創黨主席曾鈺成等站台。梁熙稱從事地區服務10多年，其經驗加上民建聯在港島東扎根多年的基礎，相信可有所發揮。港島東其他參選人包括工聯會吳秋北及新民黨廖添誠。新民黨李梓敬昨報名參選新界東北，同區另一參選人為民建聯陳克勤。民建聯周浩鼎則報名新界西北，該區暫只有一人報名。