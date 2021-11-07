拒談被DQ議員違誓行為 徐英偉：部分交執法部門

徐英偉昨日接受now節目《大鳴大放》訪問，對於有49名區議員宣誓不獲確認，他說不公開討論具體違誓行為，但透露有個案已轉交執法部門跟進。他說，「有宣傳或支持港獨主張，這也會是負面清單內的一兩樣，有人尋求外國政府干預特區事務等，或損害基本法內容」、「我們做完後有需要會轉介（執法部門）」。被追問確實有否轉介，他確認當中有一些個案已轉介，沒透露具體數字。

李志宏稱有被捕心理準備

「不知民政局例子會否成證據」

沙田區議會前主席李志宏早前的宣誓被指「有效性存疑」，其後被DQ，當局指他涉及的「紅線」包括參加民主派初選、借出辦事處作初選、簽署「要求中止香港獨立關稅區」聲明。他昨向本報稱，過去一直擔心政府的所謂「紅線」是否牽涉刑事，惟當局沒提及，既然徐局長已親口承認，現可確認必然會有被刑事跟進的可能，自己有被捕的心理準備，「無人知係點，隨時某一日朝早6點有人拍門拘捕，相信係好多唔同政治人物每日面對緊嘅生活」。

李志宏說，不知道民政局舉出的例子會否被視作「證據」，判定他們涉嫌違法。他擔心當局會稱「因為你被DQ，所以代表違反國安法，你唔係犯法，點解會被DQ呢？」憂慮所有被DQ的人都會被指違法。

曾錦榮：倘因光時大舉執法

港「少100萬人口」

屯門前區議員曾錦榮昨接受查詢稱，當局DQ他的理由包括去年初在直播期間展示「光復香港 時代革命」旗，網上帖文含「光時」口號，另一原因是他曾主持初選票站。他笑說，若政府因「光時」而大規模執法，「香港會少了100萬人口，他們全被捕」。他認為執法部門短期內不會行動，自己不太擔心被捕。

談政府「放風」追薪

徐：好多嘢經常變

另外，早前有政府消息向傳媒「放風」，稱違誓的區議員會被追討上任以來過百萬元薪津，引發逾百名區議員辭職，最終此追薪方案無出現。徐英偉在訪問中回應稱，很多政策在不同階段有不同想法，「做宣誓，我無意思要嚇走任何人」。被問是否問心無愧、無講大話，他說：「其實有好多嘢經常變。」

此外，現時進入政府設施要使用「安心出行」，徐英偉表示已要求前線人員人性化處理，協助有困難的人，包括無家者。他舉例，周末氣溫下降，已準備措施讓需要用避寒中心的人登記進內，「不希望因為無辦法掃描（安心碼）而在室外凍，這不是我們的政策原意」。