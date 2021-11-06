六旬漢打科興兩日亡 專家證人不收回「最後稻草」說法

死者李宇根（終年63歲），今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。

張文勇供稱，死者和醫生均無察覺死者生前已有急性心肌梗塞，「有少少不幸」，但無論有否打針，急性心肌梗塞情况都可惡化，加上有三分之一病人未入院已身亡，病發後首30日是危險期，若要防止死亡，除處方藥物或「通波仔」手術外別無他選，不過「通波仔」最好在病發後即時進行，死者入院時心臟肌肉已壞死，做手術幫助亦不大。

陪審團關注，現時很多人接種科興疫苗，是否有足夠醫學數據證明對人體安全？張表示科興面世不足一年，長遠數據仍有待觀察，但一般風險是初期的過敏反應，並無長遠不良反應。

稱時序上有合理懷疑兩者相關

衛生署代表問張，如死者當時無疫苗過敏，同時有其他身體情况，死因會否與疫苗無關？張稱死者打完針後兩日便入急症室，時序上有合理懷疑兩者相關，惟新冠疫苗及研究日新月異，未有文獻指兩者有關連。

回應打針致死最後稻草說法

認同不能證明 重申不能排除

衛生署代表追問哪項因素是致死的「最後一根稻草」？張稱不知死者生前24小時的情况難以定論，重申是不排除打針是致死的「最後一根稻草」，代表問是否有需要在報告中加入「不能證明打完科興是最後一根稻草」，張同意說法，但不打算修改。

科興代表再問，是否即使無發生任何事都可因急性心肌梗塞而身亡？張稱不排除打針與急性心肌梗塞相關，「但唔打（針）都有可能過身」。聆訊周一（8日）續，將傳召心臟科專家及疫苗顧問專家委員會成員。

【案件編號：CCDI-182/21】

（死因研訊）

（新冠疫情）