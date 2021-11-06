第三針2.45萬人預約 醫學會籲自選何時接種

蔡堅打兩針復必泰

稱抗體水平高 暫不打第三針

政府發言人昨表示，截至昨晚8時，共約24,500人經疫苗專題網站網上預約系統預約打第三針。

稱高暴露風險可打復必泰

曾祈殷：無問題不必轉針

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨表示，一般市民未必會驗抗體，不知自己抗體是否已跌至低水平，他建議市民按自身情况決定是否打第三針，如距離第二針已6至9個月亦不感到抗拒，可先打第三針，否則若對第三針不是很「雀躍」，亦不是高暴露風險，在本港疫情穩定的情况下，可遲些再打第三針。至於第三針是否「溝針」，曾祈殷說，一般而言，若打完前兩針沒特別問題，第三針建議不轉針；若之前打了科興而又有高暴露風險或要到外國，第三針可轉復必泰，若之前打了復必泰後身體很不適，第三針可轉科興。

醫學會會長蔡堅說，自己今年約五六月時打了第二針復必泰，近日驗中和抗體數值約1萬，因距離第二針未夠6個月以及抗體水平高，短期內不會打第三針，即使要打亦會繼續打復必泰，因之前打針的副作用不是很大，且抗體水平高，對復必泰有信心。他說，收到少於5名病人查詢第三針，認為不算很踴躍。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠今年6月打了第二針復必泰，約一個月前驗出抗體水平約9000，他說，若打第三針應會繼續打復必泰，因打科興或要較早打第四針，且打科興也不擔保沒副作用，如打科興後出現面癱的情况會較多。

港大公共衛生學院教授高本恩接受本報查詢時表示，若本港出現第五波疫情，最受影響的將會是長者和長期病患者，而外國有研究顯示，打第三針能提升這些群組的免疫力。

此外，醫學會呼籲市民盡快接種流感疫苗，否則一旦流感高峰期遇上第五波新型冠狀病毒疫情，市民或難以選擇先打什麼疫苗。

（新冠疫情）