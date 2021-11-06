港首現AY.4.2亞系變種 六旬漢英國返港確診 傳播力待研究

本港昨增一宗來自英國的輸入個案，並驗出L452R變異病毒株。衛生署又公布，一名早前已確診的62歲男子，體內病毒確認為Delta變種病毒的AY.4.2亞系，是本港首次驗出該亞系的病毒。翻查資料，該名男子居於薄扶林碧瑤灣，在跑馬地香港足球會工作，今年五六月已打兩針復必泰，10月16日離港到英國，11月1日抵港時確診。

據世衛10月26日的《疫情周報》資料，AY.4.2對比起原本的Delta變種有3個額外基因變異，其中兩個變異涉及S蛋白，包括「A222V」和「Y145H」，該亞系最早在今年7月發現，截至10月25日，已有42個國家共報告2.6萬宗AY.4.2個案至網上基因庫「GISAID」，當中93%報告來自英國。

初步發現沒明顯削弱疫苗效力

據英國10月29日的變種病毒監察報告，AY.4.2佔當地Delta變種個案約一成，初步發現，對比原本的Delta變種，AY.4.2沒有明顯削弱疫苗有效率。

衛生署表示，有報告指AY.4.2可能比其他Delta變異病毒株更具傳播力，尤其在家庭成員之間。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，AY.4.2的擴散速度似乎不及Alpha和原本的Delta變種病毒，其生存優勢應不算特別高，傳播力較原本的Delta變種高約10%，但分別不算大，亦未見AY.4.2有免疫逃逸或令病情特別嚴重。梁說，除非全球的疫苗和防疫措施很差，否則短期內出現較Delta變種更流行的變種病毒可能不大。

上月172宗疫苗異常

兩宗死亡 專家料無關打針

此外，政府昨公布最新一份疫苗安全監察報告，衛生署上月共接獲172宗疫苗異常事件報告，包括42宗住院和兩宗打針後14日內死亡的報告，兩宗死亡個案涉及一名97歲女子和一名51歲男子，專家委員會初步認為這兩宗死亡個案與打針無關。

明報記者

（新冠疫情）