保險業歡迎 料已轉行代理或重投業界

香港保險業聯會表示歡迎有關內地免檢疫通關的安排，讓本港保險公司可恢復直接為居於大灣區的客戶提供售後服務，並能為來港的新客戶推介合適保險產品，例如新近研發的保障相連產品。保險業聯會行政總監劉佩玲稱，香港保險產品對內地人仍有一定吸引力，例如危疾、醫療保險、具投資成分產品。

商舖市場憂確診即封關打回原形

舖市方面，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興稱，通關對舖市未必是好消息，預計受疫情影響較大的核心零售區，人流增加的同時，民生商舖區情况或會轉差。他說，業界對2月通關信心薄弱，現時主要持觀望態度，擔心通關前後現確診會隨即封關，打回原形。他預期核心零售區舖位空置率將下跌約3個百分點，維持約6%水平；現時核心零售區空置舖位以1000方呎以上為主，估計這類大型舖位租金短期維持折讓，早前撤出的大品牌有望重返核心零售區。

（新冠疫情）