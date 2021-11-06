有廣東民眾憂疫情反覆 通關後不急於赴港

東莞市民想到港：很多廣東人都想

在廣州經營唱片店的李小姐過往經常到香港看演出、買唱片，自封關以來，她一直未能到訪心心念念的深水埗黑膠唱片店。不過，對於明年2月可能通關的消息，她卻說不急於赴港，「等穩定一點先」，因擔心疫情反覆。她上月到澳門旅遊，返回廣州兩天後澳門即出現個案，她被要求做多次核酸檢測，「都開不了店啦！晚回來兩天基本上都要居家隔離半個月」。

有網民質疑再次「狼來了」

微博方面，近日不少內地媒體及網民開始轉載「香港通關」的消息，昨日亦有人貼出「林鄭表示明年2月香港有望與內地恢復首階段通關」、「內地將派員到香港視察，確保防疫符通關要求」等報道， 評論反應未算熱烈，昨午最多一條帖文有百多個留言，當中除了部分嘲諷及質疑是否再一次「狼來了」，也有不少人表示歡迎及期待，有人希望兩地盡快通關，因已兩年沒返內地，也有人說已兩年沒回香港；有人說與男友已10個月沒見面，網友回覆情侶相聚應不在首階段通關之列；也有人說希望到港過聖誕及想到香港走走，因為是「最便宜的旅遊地方」。

有自稱「香港健管師」發帖，溫馨提示「準備來打9價HPV疫苗的姐妹們，需要先打完新冠疫苗兩周以上，才可以接種9價HPV疫苗」。

（新冠疫情）