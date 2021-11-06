2月新春 去年內地爆疫春運蔓延

梁子超：兩地外防輸入關鍵

內地在去年疫情爆發初期遇上春運及農曆新年，疫情蔓延至多地，而近日亦出現涉及跨省旅遊的爆發。呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時兩地通關的關鍵是要做好外防輸入，香港主要輸入風險來自航空和海運，內地則包括物流、航空和陸路邊界。他說，內地陸路邊界長，部分周邊國家如蒙古、俄羅斯等疫情嚴峻，近期黑龍江、雲南等地疫情也有可能和陸路邊境輸入個案有關，故通關前後更需要做好外防輸入，否則若措施有漏洞，再遇上旅遊旺季，病毒會傳播得更快。

梁子超說，若兩地在今年底試行有配額的小規模通關，可先理順機制，若之後數個月兩地外防守得穩，明年2月通關風險不大，相信對經濟亦有幫助。他又說，在通關前本港應推高長者疫苗接種率，以及推動合資格群組接種第三針。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，新型冠狀病毒不會離開，本港復常的速度已落後於不少發達地區，有需要開始思考放寬邊境措施，而香港和內地同樣是採用「清零」策略，故和內地通關也合理。他又說，無論何時都有輸入病毒的風險，故需推高疫苗接種率。

（新冠疫情）