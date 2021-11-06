田北辰引消息：食肆將不分級全須掃碼 飲食界晤食環 憂B類強制用安心損生意

稱內地專家月內到港視察

內地要求所有港人有14日行蹤

田北辰稱，最快本月有內地專家到港視察檢疫酒店、機場設施、大嶼山北部檢疫中心等，詳情正在商討。他說如要免檢疫通關，內地要求香港任何人都有14日行蹤，屆時申請內地免檢疫通關需下載這些紀錄，再提交內地，「不是要找所有香港人去過什麼地方，而是如果有其他香港人申請往內地，發現某一日有個人和我的手機下載紀錄一樣，而我確診，內地就不會讓那個人免檢。如果要做到這樣，就不可以再寫紙仔，紙仔不能追蹤」。他補充，內地最着緊「要脫口罩的場所」，所以商場不用強制使用安心出行，但餐廳則需要。

田又說，內地最重視B類食肆的執行情况，「因為B類餐廳最多，有萬多間」。他說自從自己披露內地此意向，餐飲業界「普遍都正面」，「幾個月前當然不同，現在大家已經習慣了」。他又說，首階段通關相信會先放寬探親、商務及恩恤探訪，估計會要求申請人證明自己為何不能隔離14日，「不是那麼容易就可以進來（內地）」。

張宇人：與食環商鬆綁幫補生意

難分假安心倡食肆免責

B類食肆現只能提供堂食至晚上10時，每枱可坐4人，並限五成入座率；而C類食肆則可堂食至午夜12時，每枱可坐6人，入座率限七成半。張宇人昨與食環署官員會面後稱，主要談及全部B類食肆都用安心出行是否可能及可行。他說飲食業商會大多支持政府，盼盡快通關，惟若全部B類食肆須用安心出行，「一定有生意損失」、「一兩成點都會少，如何可幫補生意？例如，可否10時堂食做長一點？1.5米（枱）距離可否去到1米或1.2米？」他說食肆難分客人所用的安心出行程式是真是假，「屆時（食肆）可否免責？」他說相關官員表示會回去考慮有關建議。

（新冠疫情）