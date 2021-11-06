林鄭盼2月「具規模」通關 稱配合灣區三周年活動 零售界料市道難即大反彈

林鄭月娥昨日在「領航『9+2』．第二屆粵港澳大灣區發展論壇暨頒獎典禮」發言稱，全社會都在討論什麼時候能「通關」。她說，現已落實免檢疫從內地來港，「回港易」已安排近30萬香港居民回港，「來港易」也有超過1萬名非香港居民免檢疫來港，現在最關鍵的就是怎樣讓香港居民免檢疫到內地作商業、探訪或其他活動，中央政府和特區政府前日發出一個積極正面的信息：雙方討論、專家對接已得到良好進展。

林鄭月娥表示，希望明年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》三周年的時候，能有「比較具規模的通關」，以舉辦一些大型活動，而政制及內地事務局長曾國衞已籌備舉辦一個非常大型的論壇；另因為明年是香港回歸祖國25周年，希望共同努力，創造通關的有利條件。中央政府於2019年2月18日公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。

旅業冀12月有限度通關

旅遊界議員姚思榮認為，通關的主導權不在特區政府，而是內地官員對防疫的考量，明年2月初是農曆新年假期，人流多，內地當局會有顧慮，加上明年2月4日至20日北京主辦冬季奧運會，內地對防疫更加不容有失，因此他認為明年2月18日《粵港澳大灣區發展規劃綱要》三周年屬「好的切入點、好時機」。

姚思榮說，本港近期已沒有再出現源頭不明個案，若持續「清零」，希望政府於12月有限度通關，每周名額約1000人，至明年2月「比較具規模的通關」亦有個依據，屆時可將名額加至每日1000個，相信通關除了有助零售、飲食業，更有助跨境交通業和酒店業。

內地人消費模式或已變

零售業：不肯定消費水平會否回復

零售管理協會主席謝邱安儀表示，現時總體零售額回復至2018年、即爆發新型冠狀病毒疫情及社會運動前的七成水平，相信通關可帶動珠寶鐘表、化妝品等行業，惟未知2月通關規模，冀政府及早清晰表達相關安排。她又說，開始通關屬好事，但相信市道不會一下子有強勁反彈，預料即使通關順利、疫情不反彈，零售業界最樂觀亦要數月，生意才有望恢復至2018年水平，而內地旅客約兩年無法來港，或已改變消費模式，故不能肯定能否重回2018年的零售水平。

旅社稱多做飛機團：料不顯著得益

美麗華旅遊總經理李振庭相信，通關之初港人只限廣東省內遊，該公司以往大部分生意來自要乘飛機的旅行團，並非前往內地的省內線旅遊團，故相信通關未必可令生意顯著得益，「如果每日名額1000人，全港攤分，對旅行團有什麼作用？」他說通關始終是個好開始，「無第一步，就無第二步」，惟未知通關安排是只供商務及探親客，抑或可開辦旅行團，而他估計旅遊業有五成員工已轉行，不知日後會否回歸本行。

明報記者

（新冠疫情）

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