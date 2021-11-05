控暴動學生不感樂觀 憂叫「香港加油」變教唆

感法官戴有色眼鏡 幸門檻未擴

小樂早前答辯不認罪，案件暫時排期至2023年開審，是較後期受審的反修例被告。案件愈拖愈久，她見到有示威者暴動罪脫，亦有人陷獄數年，有感裁決視乎個別法官而定，估計自己入罪機率超過六成。她說，法庭似乎戴有色眼鏡看待示威者，「我已經有心理準備，假設自己會面對不公平審訊」。

對於終院裁決，她說未與律師商討自己的案件如何受影響，但慶幸終院沒將暴動罪門檻擴闊至不在場者，感覺「安心少少」。不過，終院否決律政司對「共同犯罪」的主張時，亦強調任何人在現場以說話、行動等鼓勵，屬於參與暴動或教唆暴動者。小樂對此有保留，因傳遞物資只是微小行動，「我送物資幫人洗傷口，為何是暴動罪？」她亦認為，示威者有前線後援等角色分歧，若大家在混亂中奔跑就一概而論是參加暴動，難免造成不公平。

小樂被捕至今約兩年，她說最初非常消極和憂慮，後來決定樂觀面對一切。她寄語有其他案件在身的香港人「唔好頹」，要好好生活。

陳虹秀：「只逗留」被告或可上訴

社工陳虹秀前年8月31日灣仔衝突中被控暴動，因表證不成立當庭釋放，她稱終院判決猶如「還原基本步」，部分示威案件被告僅在現場逗留、沒使用暴力亦定罪，「終院判決為他們帶來希望，可以考慮會否上訴」。她透露，接觸過一些被告被警員包圍按在地上拘捕，直接被起訴暴動罪，「慶幸法庭知道，你要有證據先告暴動」。