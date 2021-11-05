需候終院 最少5反修例案押後審

涉及24人的前年7．28上環衝突暴動案，法官聽取雙方結案陳辭後，提到終院判決可能影響案件，押後至11月13日裁決。另一宗同日同地發生、涉及15人的暴動案亦押後至12月30日裁決。

另外，12人被控前年10．1在黃大仙暴動，原定本年尾裁決，控辯雙方同意先待終院的判辭後再作最後陳辭，並擬定明年2月裁決。另有一案控告10人前年8．11包圍尖沙嘴警署，原定本周一開審，控方提出等待終院結果後才宣讀開案陳辭，終押後至今日處理開案。

餘下案件為裁判法院案件，兩名青年涉於前年11．13參與非法集結，裁判官押後至11月12日裁決。

反修例暴動案 最遲2023年尾訊

據警方數字，由2019年6月9日至2021年4月30日，反修例運動中共拘捕10,260人，已檢控2608人，其中約750人被控暴動。最遲開審的暴動案將於2023年12月審訊，反修例案件中示威者暴動罪最重判刑為5年8個月。