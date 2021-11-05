盧建民終極上訴駁回 終院裁暴動集結毋須證「共同目的」

官：立公安例時已言毋須證明

盧建民一方稱，控方須證明參與者為「共同目的」聚集，才構成非法集結及暴動。上訴方引述1907年英國案例稱，一班年輕人在打鬧下推倒一幅牆，當時法官認為暴動罪要證明被告的「共同目的」，由於涉事年輕人在保安到場後匆忙逃跑，沒留下互相幫忙，故他們不符「共同目的」原則。

稱逐一舉證不切實際 「可能有人收酬」

終院判辭反駁，《公安條例》沒要求非法集結及暴動者要有「共同目的」，控方只需指證被告有意與他人擾亂公共安全，毋須證明他們背後有共同意圖。終院追溯至港英政府訂立《公安條例》的歷史，時任律政司羅弼時（Denys Roberts）1967年在條例草案一讀時，表明該例旨在全面應付公共秩序問題，將擴大原有條例的空白處。終院認為，立法者明顯意識到「共同目的」含有不確定因素，故沒列明非法集結及暴動罪要符「共同目的」原則。

終院強調，若控方要就「共同目的」舉證，將面對實際困難，例如暴動者受不同原因驅使，包括襲警、突破封鎖線、堵塞交通基建、反對政府政策，要求特定官員下台等，「甚至可能有人趁機參與暴動，以換取煽動者的報酬」。終院認為，要求控方逐一舉證是不切實際，裁定控方毋須證明聚集者擁有「共同目的」，只需從被告行為推斷他參與的意圖。

入罪人數未符暴動罪要求

官稱非致命錯誤 再審亦同

上訴方亦爭議，盧建民與另外3名被告被起訴暴動，最終只有盧建民被定罪，其餘3人罪脫，情况不符合非法集結及暴動罪的3人人數要求，或對盧建民不公平。終院表示，控罪書沒列明盧建民與「其他不知名人士」參加暴動，確有欠妥之處，但並非控方的致命錯誤。終院又稱，案中有證據顯示逾500人當時在旺角砵蘭街聚集，盧建民直接參與暴動超過6小時，即使法官重新引導陪審團，都會得出同樣裁決，故駁回盧的上訴。盧建民原審時判囚7年，現須繼續服刑。

【案件編號：FACC 6/21】

明報記者