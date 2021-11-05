倘有人犯更嚴重罪行 暴動參與者可控同罪 裁「延伸式共同犯罪」適用 學者憂掀爭議

終院在判辭中表示，若參與者協議共同參與該非法集結或暴動，並預見（foresee）當中有人可能干犯更嚴重的罪行，可根據延伸形式的「共同犯罪」原則，控以該更嚴重罪行。

適用前提：參與者「預見」罪行

判辭中舉例，A、B與C與其他人參與暴動，其間C刺死他人，若能舉證A及B預見與C一同暴動時，C可能意圖殺害他人，3人均須負謀殺刑責。終院重申，雖然上述謀殺情况並未在是次上訴案件中發生，但這並非不切實際的假設。終院又舉例，一群人意圖破壞公共設施並參與暴動，並知悉當中有人可能使用汽油彈，若最終確實有人使用汽油彈，其他參與暴動者可被控更嚴重的罪行。

港大法律系副院長楊艾文表示，法庭裁定「共同犯罪」不適用於身處現場的暴動或非法集結者，但承認延伸形式的「共同犯罪」原則，對此感驚訝。他認為裁決可能出現概念上的問題，日後可以爭議若「共同犯罪」原則不適用，則不能由此延伸出另一概念。