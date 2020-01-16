「控方勝利」 前暴動案大狀：無改定罪門檻 裁決指評估暴動勿「過於刻板」 江樂士：檢控實用指引

香港大學法律系副院長楊艾文回覆查詢稱，裁決代表終院認為非法集結及暴動罪的定義很廣，若要套用「共同犯罪」概念，將會是「沒有需要及多餘的」；而暴動及非法集結案中，控方毋須舉證參與者有「額外的共同目的」，認為是「控方的勝利」。對於不論被告在場與否，均能以「從犯罪行」或煽動、串謀等罪起訴，楊認為控罪定義並不比過往寬鬆，被控該兩罪的被告並無從今次裁決得到任何益處。

港大法律系副院長：

真誠信集結合法 不會入罪

楊艾文補充，裁決承認控方須證明暴動或非法集結者有意圖參與集結，故若有人真誠相信自己參與合法集結，相信不會被定罪。

前刑事檢控專員、資深大律師江樂士認為，終院裁決釐清暴動及非法集結罪行條文的原意，形容裁決「符合常理」，顯示若有人穿黑衣、攜眼罩和面罩，必然涉及暴動或非法集結。他又表示，終院裁決亦指出評估暴動及非法集結發生的時間及地點時不應「過於刻板」，為律政司檢控及法庭裁決提供「實用的指引」。他認為這不代表會有更多人被檢控，律政司的工作應「一切如常」（business as usual）。

有曾為暴動案被告辯護的大律師表示，終院裁決沒有改變暴動罪的舉證門檻，只是釐清控罪適用範圍，法庭仍可從被告身上的裝備推論有否參與暴動，並要視乎具體情况。他舉例，曾有人將「香港民主女神像」抬上大帽山，「都係帶gear（裝備），但點可能係暴動同非法集結？」他又說，過往不少人在合法遊行喊口號，據終院所指，相關言語與暴動有關才可入罪，「如果令暴動火上加油，明顯會涉及罪責」。