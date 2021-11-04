郵政時薪72元請「安心助理」

據郵政署招聘公告，總務助理職責包括檢查進入郵政處所人士有否使用安心出行，為公眾使用安心出行流動應用程式提供技術支援，亦要協助櫃位人員處理和核實記錄表格等，須輪班工作，每周工時為27至44小時，時薪72元。應徵者須中四畢業，或具同等學歷；具備相當於中四程度的中、英文語文能力；及熟悉操作電腦，並掌握中文和英文文書處理工作，合約為期3個月。職位下周二（9日）下午6時截止申請。

須監察出入人士 提供使用技術支援

記者以應徵者身分向郵政總局查詢，對方稱以往未有公開聘請人手檢查安心出行，職位工作量視乎郵政分局人流而定。

郵政署回應稱，是次招聘是因應政府的新安排，加強人手協助市民進入郵政局時使用安心出行流動應用程式。至於計劃聘請多少人檢查安心出行及相關薪酬預算，該署未有回應。香港郵政局員工會主席卓信說，據了解曾有郵政員工要騰出部分午膳時間協助檢查出入人士，故贊同加聘人手。

中介招聘安心助理時薪40元 工作「輕鬆」

本報發現網上有多個「安心出行場地助理」的招聘廣告，工作是「提醒進場人士登記安心出行等」，形容「輕鬆簡單」，部分時薪40元。

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