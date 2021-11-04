B類食肆或強制掃安心 民主黨轟擾民「政策歧視」

指零確診收緊防疫不合理

陳肇始昨表示，政府會與B類餐廳溝通，了解如要強制使用安心出行會有什麼問題，強調政府不時檢討及適當調節防疫細節，適時公布哪些場所須使用安心出行的新安排。她又表示，如更多場地須使用安心出行，會更有助追蹤工作。

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文認為，強制B類食肆用安心出行是擾民，而且政策歧視，對市民外出用膳帶來不便，令部分市民失去堂食選擇，實際防疫成效亦成疑。袁又指現時本港零確診，但政府卻不斷加緊防疫措施不合理。

林瑞華：市民或轉外賣 促放寬食肆規限

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華昨於港台《千禧年代》表示，現時疫情緩和，建議政府同時放寬或重組食肆的規限；而現在仍有市民抗拒用安心出行，他們或不選擇到B類食肆，或轉為外賣，但相信強制B類食肆堂食的食客用安心出行，對食肆影響亦很小。

林續稱，近期當局增加巡查食肆，發現食客填錯或無填資料，食肆受罰，如B類食肆強制用安心出行，食肆壓力反而減少，因不用花費人手檢查及核實食客資料。

香港派對場地協會昨去信特首，稱目前第一類及第二類派對房間，每房人數上限分別是8及12，惟執法人員對「每個房間」定義不一，令部分派對場地東主被檢控，因此促政府放寬派對房間營業限制，將人數上限增至24，另提倡設第三類房間，即員工已完成接種疫苗、顧客用「安心出行」，以及至少三分之二顧客已打首針，房間人數上限可加至18，並提供清晰指引。

（新冠疫情）