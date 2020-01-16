長者轟「安心」歧視 向平機會投訴 無智能手機、使用遇困難 政府：致電1823或WhatsApp

黃志光又稱會研究優化系統，例如簡化程式的介面等，亦聽到有意見認為政府可以收集八達通或身分證資料，代替安心出行或填寫實體表格，會盡快完成研究。

研收集八達通身分證資料代替安心

多名長者昨致電商台《在晴朗的一天出發》批評強制使用安心出行措施擾民，有長者表示其手機用3G計劃，不能安裝安心出行程式，被拒進入圖書館，批評說：「係咪我窮就唔使出街？係咪要做隱蔽長者？」他又指新措施「搞到個社會好混亂」，已向平機會投訴遭「數碼歧視」。另有市民批評新措施擾民，稱有電話店舖為長者安裝安心出行收費80元，「好似畀人打劫」，對新措施「好反感」。

失明人聯會：點知個二維碼喺邊度？

長者安居協會稱，接獲安心出行查詢增加，昨起擴大支援，同時協助非「一線通平安鐘」用戶長者，於其個人智能手機下載安心出行。

香港失明人互聯會總幹事盛李廉稱，該會約有1700名會員，僅600人有智能手機，新措施沒照顧失明人士，「睇唔到嘢，點知個二維碼貼喺邊度？」他稱不少會員為怕麻煩，暫不去食環署街市，希望政府派員在政府場所出入口協助失明人士掃碼或「填紙仔」。

平機會回覆本報稱，收到與安心出行有關的投訴，將視乎其具體內容是否涉反歧視條例而決定如何處理。

明報記者

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