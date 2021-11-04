大馬進口烏賊片驗出陽性 稱未流市面

食安中心前日從一批390箱、共約3100公斤由馬來西亞經海運進口的冷藏烏賊片，抽取共12個烏賊片表面樣本及包裝樣本檢測，結果顯示一個烏賊片表面樣本及一個內包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性，該批一直存放於葵涌倉庫，無流出市面。

食安中心昨聯同衛生防護中心巡查有關倉庫，要求負責人徹底清潔和消毒，進口商已按指示銷毁涉事批次烏賊片，食安中心亦會加強檢測同類產品。

47針後亡 委會暫認為全無關疫苗

另外，截至10月31日的過去一周，衛生署共接獲30宗涉曾接種新冠疫苗者的異常事件報告；累計6280宗異常事件報告，佔接種量0.07%，包括47宗離世前14日曾打針。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會至昨已總結29宗死亡個案與疫苗沒因果關係，初步認為18宗個案與疫苗沒關聯。

至於昨增的3宗輸入確診涉2男1女，介乎26至62歲，均帶有L452R變異病毒株，但無N501Y及E484K變異基因。

（新冠疫情）