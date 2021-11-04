稱補針與通關無直接關係 聶德權：做好防疫以通關

報道稱機場將隔中外客 政府：正檢視

《南華早報》昨引述消息報道，香港國際機場將分隔管理來往內地和其他地點的旅客，並分開處理來自該兩類地區的航班，航空人員不會混合執勤。食衛局長陳肇始回應稱，世界各地疫情肆虐、受變種病毒影響，「我們是非常之高風險」，機場是否隔離某些入境者，機管局及衛生防護中心都在留意及監測細節，如能做到有效分隔是理想。她說隨着外防輸入要更嚴謹，必須留意機場及其工作人員等高風險地方及人士，收緊不同措施。食衛局昨晚回覆稱，政府正根據風險評估檢視旅客抵港及離港安排，包括可能進一步分隔不同風險的旅客。

機管局亦回覆政府正根據風險評估檢視安排，並稱過去已在機場實施措施以減低輸入風險，例如透過指定抵港通道及「檢測待行」安排分隔從內地和海外抵港旅客，抵港和轉機旅客亦分隔處理。

收緊出院要求未諮詢科學委會

陳肇始：衛署醫局定時商

另外，確診者出院條件過去四度修改前由專家組成的新發現及動物傳染病科學委員會討論，但港府上周公布的確診者出院後須到臨時醫院隔離14日，看齊內地，事前無諮詢科學委會。昨被問修改出院條件是否為與內地通關而將行政凌駕科學，陳肇始沒正面回答，只稱衛生署與醫管局對出院要求都有定時商討及調整，非第一次調整，港現採清零策略，「不止是達到清零目標，而是達到目標後要維持」，一定要盡量再減低及控制風險。她表示，過往有復陽個案，一般覺得不會傳播，但仍有此風險，在全面嚴謹「外防輸入、內防反彈」大前提下，收緊出院要求令市民更安全，相信這亦是市民期望。

（新冠疫情）