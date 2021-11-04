土耳其第三針研究：轉復必泰抗體升46倍 續打科興1.7倍

【明報專訊】本港特定群組下周四起可打第三針新冠疫苗，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在健康城市聯盟國際大會指出，有研究在土耳其觀察68名打兩針科興的保健人員，發現第三針再打科興的刺突蛋白抗體升1.7倍，第三針改打復必泰的刺突蛋白抗體升46.6倍。他又稱智利、巴西、烏拉圭等早前安排打科興的國家安排第三針打復必泰或阿斯利康等其他疫苗，而內地維持第三針打科興。
高風險者 曾打AZ、強生亦可打第三針
被問在海外打阿斯利康/牛津（AZ）或強生疫苗、同屬高風險群組的市民能否打第三針，公務員事務局長聶德權昨稱，只要符合高風險群組如醫護、年滿60歲者、長期病患，屬香港居民並已打兩針後6個月，都可打第三針。港大內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，上述疫苗接種者在港溝針不會有問題，非常安全。
港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，科學委員會沒討論境外接種其他疫苗的第三針安排，但他個人認為打了兩針國藥者等於兩針科興，故可按現有優先群組處理；接種阿斯利康兩針後半年，也可按優次打第三針；強生原本只打一針，亦可打第二針。
原擬購4款 陳肇始：暫未需購另兩款
本港目前採用滅活及mRNA疫苗，被問第二代疫苗採購策略及會否按原本計劃採購其他技術平台，食衛局長陳肇始稱，一直留意不同平台研發，檢視會否有對不斷變種的病毒有更高保護力的第二代疫苗，目前決定屬言之尚早。
她說早期嘗試採購4種平台，因當時不知平台研發如何，為採購足夠疫苗，分散投資，目前兩個平台安全及有效度獲保證，暫未需購其他平台，但會密切留意全球研發情况。