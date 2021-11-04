土耳其第三針研究：轉復必泰抗體升46倍 續打科興1.7倍

高風險者 曾打AZ、強生亦可打第三針

被問在海外打阿斯利康/牛津（AZ）或強生疫苗、同屬高風險群組的市民能否打第三針，公務員事務局長聶德權昨稱，只要符合高風險群組如醫護、年滿60歲者、長期病患，屬香港居民並已打兩針後6個月，都可打第三針。港大內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，上述疫苗接種者在港溝針不會有問題，非常安全。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，科學委員會沒討論境外接種其他疫苗的第三針安排，但他個人認為打了兩針國藥者等於兩針科興，故可按現有優先群組處理；接種阿斯利康兩針後半年，也可按優次打第三針；強生原本只打一針，亦可打第二針。

原擬購4款 陳肇始：暫未需購另兩款

本港目前採用滅活及mRNA疫苗，被問第二代疫苗採購策略及會否按原本計劃採購其他技術平台，食衛局長陳肇始稱，一直留意不同平台研發，檢視會否有對不斷變種的病毒有更高保護力的第二代疫苗，目前決定屬言之尚早。

她說早期嘗試採購4種平台，因當時不知平台研發如何，為採購足夠疫苗，分散投資，目前兩個平台安全及有效度獲保證，暫未需購其他平台，但會密切留意全球研發情况。

（新冠疫情）