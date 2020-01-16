第三針下周四開打 涉186萬人 社工稱長者動力不大 接種中心1月擬減至單位數

明可預約 專家倡復必泰政府准揀科興

政府參考衛生防護中心轄下聯合科學委員會建議，昨宣布打第三針優先組別，明日起可預約打針，下周四起可到社區疫苗接種中心、醫管局轄下選定診所、私家醫生等4類途徑打針。第一類包括免疫力弱的人，例如癌症、器官移植病人，在第二針後最少4周打第三針，接種當日須攜同醫生證明。第二類是已打兩針科興並有較高感染風險者，包括年滿60歲長者、醫護、長期病患及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工，可在打第二針後最少6個月打第三針。同屬上述較高風險群組、已打兩針復必泰的年滿18歲者，亦可在第二針後最少6個月打第三針。另外，新冠康復者現只需打一針，可與醫生商討需否打第二針，可相隔第一針6個月後接種。

復必泰餘170萬劑 聶德權：需要會補購

聶德權表示，專家建議第三針打復必泰，因免疫反應會較高，但市民亦可按個人意願打科興或復必泰。他估計優先組別約186萬人，目前尚餘約170萬劑復必泰。被問存貨是否足夠應付，他說優先組別部分人最少6個月後才打第三針，如有需要，會再與藥廠溝通補購。被問會否改變打兩針的完成接種疫苗定義，食衛局長陳肇始解釋第三針是加種疫苗，不影響有關定義。

社區組織協會幹事連瑋翹表示，有長者關注第三針反應會否更強烈、什麼情况適合打第三針，冀政府有更多解說，有長者關注將來會否須打第三針方可到醫院及院舍探訪。他說，不少長者「抗疫疲勞」，加上疫情回穩，對打第三針動力不大，如打第三針後可放寬社交距離措施、恢復與內地通關，才更有助推動長者打針。他接觸的長者中，多數不打算溝針。

護協料「相當多」打科興護士溝針

香港護士協會主席源志敏歡迎安排，相信很多護士會打第三針，料相當多打了兩針科興的護士，基於科學數據及為增加抗體，會選擇溝針。病人政策連線主席林志釉認為，即使病人早前適合打首兩針，也要重新評估現時身體情况及病情有否轉變，建議先諮詢醫生是否適合打第三針。

聶德權表示，21間社區疫苗接種中心將營運至年底，稍後會公布明年1月安排，料中心數目減至單位數。民主黨醫療政策發言人袁海文認為，現未知多少人會打第三針，認為政府不應一下子將接種中心減至單位數，應循序減少，免隨後發現中心不夠又要增設。他建議18區每區設最少一間接種中心，集中讓私家診所打科興，接種中心則集中打復必泰。連瑋翹擔心會不方便長者打針，尤其打復必泰，冀政府增加外展隊及公立醫院增設接種站。

民主黨倡漸減中心 林志釉：感政府谷針

林志釉表示，政府曾稱9月底關閉接種中心，最後繼續開放，現時又預告明年減少中心，予人感覺是為谷針，但現時開始打第三針，應給予市民便利打針，「你又唔知明年疫情點樣、使唔使打第四針」，「唔明白佢咁做係想點」。

明報記者

（新冠疫情）

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