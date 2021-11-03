居民返港初確 碧瑤灣21座強檢

患者在香港足球會上班

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，目前25個國家或地區被香港列為高風險，各地疫情變化大，名單逾兩個月沒更新，現屬中風險的新加坡，過去7日每100萬人口每日有超過600宗確診，相比被列為高風險的美國、英國更高，其中美國每100萬人每日確診宗數為200多宗。他又說，目前被列為低風險的新西蘭，確診數字亦較印度、尼泊爾和阿聯酋等高風險地區高。他批評當局「完全違反科學邏輯」，促定期檢討名單。

星爆發率高仍列中風險

何栢良：名單兩月沒更新

食衛局發言人表示，政府一直密切監察不同地區疫情，以風險為本的原則，考慮當地疫情、檢測率、疫苗接種率等因素，按風險程度和視乎情况，調整抵港者的登機、檢疫和檢測要求。

疫苗方面，何栢良建議港府重點針對60歲或以上長者「谷針」，當中有近100萬人未打第一針，約55萬人接種至少一針科興，要鼓勵上述155萬名長者打針，否則本港難以復常。他說內地開放18歲或以上的人打第三針，相信市民免檢疫到內地前接種第三針，內地會相對放心。

此外，本港昨日增加兩宗輸入個案，兩名患者均已打兩針，其中一人曾到西班牙、希臘、葡萄牙和土耳其，另一名患者由菲律賓抵港。兩人均被驗出L452R變異病毒株。

（新冠疫情）