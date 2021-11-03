食環工會倡倍增人手 應對街市掃安心

稱職員成「出氣袋」

區邦添昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，前日在部分街市有長者不懂用安心出行或不懂填表，需職員協助，但職員要同時顧及檢查其他人有否掃安心，未必能協助所有人，令職員成為出氣袋，「有些區不斷收到投訴，說『為何不肯幫我填』，但只得一個職員，照顧得誰？」

署長：暫其他崗位借調

區邦添回覆本報表示，不少街市每個入口都派一人看守，人手不足，應增至兩人較理想。他又說，據指引，不掃安心出行者會被拒入街市，若能提供合理原因，例如確實無智能手機，會寬鬆處理，但據他理解，「寬限期」只是起初一兩周，暫不知之後如何。

楊碧筠昨日在港台《千禧年代》稱，前日不少情况在預計之內，不少長者未裝安心出行，或不熟習使用，估計隨着市民熟悉該系統，情况會改善。楊碧筠又說，暫從其他崗位、如熟食中心等，調配人手到街市正門處理安心出行，日後或增人手，詳情要先檢視近日運作再決定。

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