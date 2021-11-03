安心遭質疑保安風險評估不足 政府：絕不認同

資科辦稱承辦商有專業認證

政府資訊科技總監辦公室回覆稱，絕不認同有關團體的質疑，稱負責為程式作保安風險評估及審計的承辦商是「優質資訊科技專業服務常備承辦協議」下的合資格承辦商，承辦商人員持有合乎要求的資訊保安經驗和專業認證。

現成工具測試 業界：最低要求

安心出行網頁今年8月底上載保安風險評估及審計報告。「前線科技人員」昨在facebook表示，承辦商只用幾套現成工具包括OWASP ZAP、MobSF及Fortify Audit Workbench等測試及審核，質疑只滿足資訊安全最低最求。組織以Fortify Audit Workbench為例，稱它可找到「手板眼見」的編程漏洞，但對更高層次、涉整體系統架構的漏洞則無能為力。該組織稱，若安心出行只是普通程式，「或者都可以收貨」，但涉及700萬人私隱，如此程度的保安評估是遠遠不夠，建議政府開放源碼，參考科技公司設獎金獎勵發現漏洞的人，才能加強市民信心。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，上述工具應付到較基本要求，包括檢查軟件有否明顯程式設計錯誤，但如有用第三方程式庫協助開發程式，工具未必能全面找出漏洞。他說，安心出行雖沒要求輸入身分證等個人資料，但相信未來很大可能與內地健康碼接軌，並要求市民儲存更多個人資料，屆時以此保安風險評估並不足夠，須加強風險評估並有更詳細審計。

資科辦表示已公開安心出行技術規格，亦已就開放源碼課題詳細解釋，沒計劃進一步公開源碼。

（新冠疫情）