三高六旬煙民打科興後亡 友：正排期「通波仔」

接種計劃首日打針 兩日後亡

死者李宇根（終年63歲），於2021年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日不治。死因研訊由死因裁判官周慧珠、3女2男組成的陪審團審理。科興控股（香港）有限公司及衛生署派代表列席「有利害關係」一方。

兄：死者吸煙逾20年 友：日抽一兩包

死者胞兄李昌根供稱，胞弟在家中12兄弟姊妹中排行最小，大多兄弟姊妹早年已移民外國，只有他與胞弟留港。他說胞弟生前因開設消防工程公司，大部分時間在內地工作，二人每兩三年才會見面，對上一次是2019年，因此他對胞弟的生活或健康狀况不太清楚。據他所知，胞弟有妻女，但已與妻分居，另胞弟有至少20年吸煙習慣。今年2月他看新聞才知胞弟離世。

認識死者14年的朋友林鴻凱供稱，與死者自2007起在工作上認識，即使僅共事數天，但自此情同兄弟，死者生前經營消防工程顧問公司，工作非常繁忙，甚少做運動，身形略胖，每天會吸食一至兩包煙。林說，二人最後一次見面是相約吃早餐，死者向他表示前一天（即今年2月26日）曾接種首劑科興疫苗，「（身體）冇乜嘢」，不過他知悉死者生前「心臟3條血管塞咗」，於是勸他求診，言談間死者提起醫生建議他做「通波仔」手術，林遂稱「你盡快喎」，死者回應「得啦，排緊期」。

死者打針後曾見面 稱無異樣

死者另一朋友鄺家樂供稱，死者打針後致電他稱無頭暈、無針口或心口痛，並說「我坐幾個字就走喇」，二人當日下午及翌日晚上都有見面，死者並無異樣。同月28日傍晚6時許，鄺因聯絡不上死者，故與朋友前往死者住所並報警。警方聯同死者妻子和女兒到場，鄺才得知死者當天凌晨4時至5時已離世，由於家人不願意處理其身後事，遂由他與朋友接手。鄺說，死者生前患有糖尿病及「三高」、「時不時心口翳住翳住」，行兩三條街會氣喘，平日約半小時至45分鐘吸一支煙，形容他「煙不離手」。鄺知悉死者在接種首劑疫苗前約一周曾求診，不清楚他服用什麼藥物。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-182/21】

（死因研訊）

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