政府研記錄工具派處所 訪客資料傳中央數據庫 消息：涉私隱未有定論

或先簡化「安心」方便長者

黃志光在港台節目《自由風自由PHONE》表示，截至昨日，安心出行有628萬次下載，參與場所逾9.7萬個，當中7.6萬個為私營場所。他說，留意到有長者不懂使用智能電話，資科辦正循多個方向研究，會考慮提供工具給處所管理者，讓商戶等登記到訪者的資料，或設中央數據庫紀錄相關資料。

有市民使用後備電話裝安心出行，黃說雖然掃描二維碼不涉數據，但該程式其中一個重要功能是通知用戶感染風險，故有需要使用數據，建議市民定期用Wi-Fi接收安心出行資料，例如政府場地的Wi-Fi。

據了解，政府內部對如何解決長者等使用安心出行的困難未有定案，若另派工具給處所蒐集資料，最少涉兩大問題，包括要額外人手掃描到訪者資料，而設中央數據庫亦會引伸私隱考慮，故或會先改良現時的安心出行，例如字體大些、界面簡單些。至於沒智能電話者，消息稱政府最終會務實處理，如按需要或考慮作適度豁免，前提是避免影響整體政策效果。

方保僑倡派智能卡拍卡機助「無機」者

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，若由商戶記錄到訪者資料，可向沒智能電話者派發一張具NFC功能或載有二維碼的卡，需實名制，類似長者八達通，再向商戶派發儀器讓到訪者拍卡，但商戶需額外人手處理，亦有可能遺失該儀器，而資料未必需要上傳中央數據庫，但若儲存在商戶的儀器內，對個人資料保障或較差。

社區組織協會幹事陳仲賢昨在港台《千禧年代》表示，前日曾和無家者到訪不同處所，發現各部門前線職員豁免使用安心出行尺度不一，其中康文署壁球室職員稱年滿65歲者才能豁免，社署全數豁免，街市則擾攘一輪仍無答案。公務員事務局長聶德權日前稱，無家者可留下社福機構或社工電話，並會推動民間捐出廉價智能電話。陳稱社福機構未必能即時核實無家者身分，有需要時亦未必能聯絡到對方，即使有電話可送給無家者，亦很容易被盜，政府應考慮如何處理。

（新冠疫情）