「安心回家」被移除 警查開發者 前日4被捕者使用 3涉案公僕停職

入境處及審計署表示，前日被捕的職員昨日已被停職，強調非常重視職員的操守和紀律，絕不容忍違法或違規行為，會依法及按既定程序嚴肅跟進。副政府資訊科技總監黃志光昨表示已舉報6至7個假冒安心出行程式或網站，已全數下架。

另一涉虛假文書者用舊「安心」截圖

警方表示，前日以涉嫌行使虛假文書拘捕的5人中，4人使用「安心回家」，他們在軟件開發平台登入假冒程式，並安裝有關圖示到手機主頁，模仿已安裝安心出行，而假程式可自行輸入地址，其界面字體及設計與正版有分別。另一人刻意避開入境處人員檢查，被截停後曾出示過往使用安心出行進入大樓的截圖，企圖模仿當日已掃描二維碼。

下載保留假安心犯法否 警：看意圖

灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊表示，網罪科已採取行動，相關網站已被移除。他說，警方會進一步調查軟件開發者的刑責，亦會諮詢律政司指示及意見，看看可否進一步檢控。他又稱留意到網上有討論區鼓吹下載假冒安心出行程式的言論，並提供一連串教學鼓勵市民下載，警方予以嚴厲譴責，不排除作進一步刑事調查。

被問及在手機下載及保留「安心回家」程式會否犯法，黃說若調查發現市民有意圖使用該程式，都屬干犯相關法律。至於如何證明「有意圖」，他說要視乎環境證供，例如警員截查時的情况，才能判斷。

「開發者」：警去信平台指或涉偽造

連登討論區前晚有自稱「安心回家」開發者貼出開發平台GitLab的信件，稱警方網罪科去信GitLab，指虛假安心出行網頁或涉刑事罪行「偽造」（forgery），要求平台將相關網頁移除。本報昨電郵Gitlab，至截稿前未有回應。警方昨晚補充，會因應有關違法行為要求互聯網服務平台跟進，把偽冒的網頁或應用程式移除。

有免責聲明料難起訴 或僅侵權

大狀：使用犯法否看有否不誠實

大律師吳宗鑾表示，「安心回家」開發者是否干涉虛假文書罪行，要視乎其開發目的，若只是惡作劇，無刻意要求使用者瞞騙政府，因較難證實其動機，故未必構成虛假文書罪行。他稱「安心回家」在平台免責聲明中提到只用作學術討論、無意取代安心出行，相信較難起訴，反而或因外觀與安心出行十分相似，可能干犯一些版權相關的罪行。

至於下載及保留「安心回家」程式是否犯法，吳認為下載、甚至使用的問題都不大，重點在於是否有不誠實行為，例如利用程式瞞騙政府已使用安心出行。他說，若有人在網上發文教學並鼓勵市民使用假軟件代替安心出行，則可能干犯教唆使用虛假文書罪。

明報記者

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