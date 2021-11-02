指港府沒諮詢 領館人員質疑違國際公約

歐盟駐港辦美領事館促增透明

歐盟駐港澳辦事處表示，歡迎香港推進與內地通關，但香港作為國際金融中心，與外國通關同樣重要。辦事處希望港府日後調整各國風險級別時更有可預測度及透明度（predictability and transparency），並提供更多檢疫酒店房間。

美國駐港澳總領事館發言人稱，檢測檢疫等措施影響在港生活和營商，希望在相關政策與港府有更多溝通，並促請政府提升透明度。發言人又說，欣賞香港控疫努力，但促請考慮制定路線圖，重新向外國旅客開放，既回應公共衛生訴求，亦應提高營商環境可預測度。

有不願具名領事館人員表示，港府事前沒與領事館溝通，上周看新聞才知有此計劃。該人員又說，疫情後領事館人員已盡量減少離境行程，但同事始終要放假，也不時回國開會，收緊檢疫對工作有影響，亦質疑做法違反《維也納領事關係公約》第34條、即應確保所有領館人員行動自由。

另一名來自亞洲國家的領事館人員亦表示，港府事前無諮詢領事館，對新措施感沮喪（frustrated），認為新安排對有子女的人員帶來不便，但因其國家針對領事館人員也無較寬鬆措施，故理解港府決定，會配合新安排。

（新冠疫情）