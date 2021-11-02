領事商界不再免檢 機組貨車續准 中聯辦受管否 李家超：政府人士有豁免機制

明報記者

另外，公務員事務局長聶德權昨稱最快本周公布第三針安排，月中前開展；預計疫苗接種中心年底後減至單位數。

政務司長李家超昨出席活動後宣布，政府本月12日起全面收緊入境後豁免檢疫的措施，應對Delta變種病毒帶來的額外公共衛生風險。他相信，強化措施有助提升本港防疫抗疫能力，以及創造環境和條件與內地「通關」。

稱創條件通關 可按情况個別豁免

政府只保留必要豁免檢疫者的類別，包括跨境貨車和巴士司機或有關的車務人員、航機機組人員和貨船船員，以及需要履行政府職務的政府人員（見表）。駐港領事方面，總領事或較高職級的駐港代表須接受家居自我隔離，其餘領事館人員及其直系家屬則要入住檢疫酒店。

被問到中央駐港機構例如中聯辦、駐港國安公署的人員會否被取消豁免，李家超稱，對於履行與政府相關運作的政府人士，當局有豁免機制；領事方面，過去曾出現兩宗確診，亦有豁免者不遵守條件，要加強措施。翻查資料，尼泊爾駐港總領事館曾有職員確診；沙特阿拉伯領事的兩名子女抵港後確診，更被揭曾在家居隔離期間外出。

新安排下，聯交所上市公司的董事、金融機構的高級行政人員、居於內地上水屠房職員、漁船船員，以及研究疫情的學術專家等，來港都不獲豁免檢疫。財經事務及庫務局負責的金融業及上市公司合資格者豁免安排，由疫情以來至上月29日，共收到395宗申請，90宗獲批。

學者：短期未損地位 長期則「賭一鋪」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波估計，政府此舉是希望換取與內地通關，基於政治做決定，但相關經濟效益似乎「講大了」。他認為，措施短期內未必影響香港國際金融中心地位，但中長期屬「賭一鋪」，視乎新加坡等「與病毒共存」的國家能否控疫，若當地疫情受控，而本港繼續採取嚴厲措施，或影響國際城市地位。

田北辰：最快月中B類食肆須「安心」

實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府收緊措施「非常聰明」，他本人「收貨」。至於對商界影響，他認為無可避免，日常商務可透過視像會議處理。田北辰又稱，政府最快本月中要求，進入B類食肆須用「安心出行」。食衛局表示，因應疫情發展、疫苗接種進度等檢視防疫措施，會適時公布新安排。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，本港長者及兒童接種率未普及，亦未開始打第三針，當局收緊豁免檢疫安排做法可取，可爭取時間處理內部問題。

此外，本港昨增一宗輸入，患者為沙特抵港機組人員，已打兩針復必泰；初步確診少於5宗。

（新冠疫情）