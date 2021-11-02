入體育館一度被拒 無家者嘆「好為難低下層」

【明報專訊】進入政府設施須掃描「安心出行」的安排，或成無家者使用公共服務的門檻。本報記者昨日與兩名無家者阿昌及阿英在深水埗到訪日常使用的設施，了解新措施影響。他們習慣到北河街體育館洗澡，當昨午踏入體育館，一度因沒智能手機掃碼而被前線職員攔阻，後來有經理協助，准許他們填表。對於一度被拒入體育館，阿昌表示「好難堪！都唔知點算好，入唔到去，唔好話冲涼吖，要解決（如廁）都好麻煩囉！好唔公平，對低下層好麻煩」。
「買電話就無錢開飯」 憂手機被盜
一部智能手機對無家者是沉重開支。50歲阿昌說，二手智能手機最便宜亦需400至500多元，申領綜援的他，這筆金額是其3至4個月儲蓄，「唔係話買就買，買部電話又要叉電……食餐飯都50蚊啦，兩餐飯已經一嚿水（100元），唔使開支咩？我哋都要食飯㗎！」
除了經濟原因，無家者亦憂慮手機被盜。阿昌本擁有一部智能手機，惟兩周前失竊；45歲的阿英花了1800元買手機用了三周，兩周前被偷，他們現靠社協借出諾基亞2G手機用。
入街市熟食中心獲准填表
兩人昨到北河街街市，獲食環署職員准許填表後進入；到2樓熟食中心，再有職員要求掃安心，當他們表明沒智能手機及未滿65歲，職員准許填表，並核對身分證。
他們其後到北河街體育館，因該處有熱水洗澡，且有儲物櫃，職員要求訪客逐一掃碼。阿昌及阿英要求填表，惟職員稱只有12歲以下或65歲以上者獲豁免，有經理見狀介入，之後兩人獲准填表。
對於進入政府處所要連番掃碼或填表，阿昌和阿英均指麻煩，又認為對基層不公平。被問政府稱是為防疫和追蹤個案，阿昌反駁，「追蹤有好多方法，唔一定要咁樣，好為難我哋低下層……我哋綜援攞2000零蚊，買得電話嚟就無錢開飯」。