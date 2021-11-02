入體育館一度被拒 無家者嘆「好為難低下層」

「買電話就無錢開飯」 憂手機被盜

一部智能手機對無家者是沉重開支。50歲阿昌說，二手智能手機最便宜亦需400至500多元，申領綜援的他，這筆金額是其3至4個月儲蓄，「唔係話買就買，買部電話又要叉電……食餐飯都50蚊啦，兩餐飯已經一嚿水（100元），唔使開支咩？我哋都要食飯㗎！」

除了經濟原因，無家者亦憂慮手機被盜。阿昌本擁有一部智能手機，惟兩周前失竊；45歲的阿英花了1800元買手機用了三周，兩周前被偷，他們現靠社協借出諾基亞2G手機用。

入街市熟食中心獲准填表

兩人昨到北河街街市，獲食環署職員准許填表後進入；到2樓熟食中心，再有職員要求掃安心，當他們表明沒智能手機及未滿65歲，職員准許填表，並核對身分證。

他們其後到北河街體育館，因該處有熱水洗澡，且有儲物櫃，職員要求訪客逐一掃碼。阿昌及阿英要求填表，惟職員稱只有12歲以下或65歲以上者獲豁免，有經理見狀介入，之後兩人獲准填表。

對於進入政府處所要連番掃碼或填表，阿昌和阿英均指麻煩，又認為對基層不公平。被問政府稱是為防疫和追蹤個案，阿昌反駁，「追蹤有好多方法，唔一定要咁樣，好為難我哋低下層……我哋綜援攞2000零蚊，買得電話嚟就無錢開飯」。

（新冠疫情）