把關不一 有醫院入口自由進出 長者嫌煩 將減街市買菜次數 無帶手機 學生被拒入圖書館

公廁位處街市 不掃碼不能進

康文署回覆稱，因應情况豁免進入圖書館用安心出行，惟須登記姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪時間，職員須致電及查證文件核實。

九龍城街市多個入口昨起貼滿安心二維碼，各有2至6名職員看守，並協助長者和外傭填表。食環署早前公布進入公廁可豁免掃安心，但以九龍城街市為例，如要進入公廁所在樓層，須先掃二維碼。街市所在的九龍城市政大廈，同時設熟食中心、圖書館及體育館，即使同一幢大樓，進入不同設施亦須各自掃碼。

熟食中心食肆：人流疏 生意少1/3

商會：全港街市需2000保安

年近八旬的泰國華僑廖太稱，她沒讀過書，不懂用智能手機。她說平時只蓋印章代替簽名，昨沒帶印章，簽名時「求其寫咗泰文名」。熟食中心食肆負責人陳先生說，昨早人流較疏落，指新措施實施初期混亂，人流及生意較平時少三分之一，但「政府地方無得揀」。

油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝昨早在港台《千禧年代》稱，以油麻地街市為例，共5個出入口，如各需兩名保安監察及檢查，至少10人，但街市僅有3個保安，部分出入口無人看守，顧客可自由出入，推算全港近百個街市最少需2000名保安，冀暫豁免公共街市用安心。食環署管工職系工會秘書劉偉德在同一節目亦盼當局認真考慮行政安排，否則會增加前線壓力。

在銅鑼灣中央圖書館，有沒帶手機的學生被拒入內。另外，市民劉先生欲填表進入，因「無錢買電話」，職員要求留下可直接聯絡他的電話，劉其後憤然離去，並將表格扔進垃圾桶。

伊院40人排隊 有人等表格鼓譟

公立醫院前線人員把關程度不盡相同，其中在伊利沙伯醫院日間醫療中心，昨早8時許約40人排隊等候進入，主要為長者及中年人，當時職員尚未將供豁免者填寫的表格送來，現場有女子鼓譟，不滿新安排，其後有職員向65歲以上長者提供表格。

記者昨午到明愛醫院，懷明樓分別在低層5樓的永康街及地下均有多個出入口。記者從低層5樓進入及用安心出行，其後乘升降機往上，其間沒職員或保安檢查；到家庭醫學診所所在的地下樓層，門外出入口有另一個二維碼，同樣沒職員把關。記者及後進入家庭醫學診所時，則有職員詢問是否已用安心出行。至於急症室所在的懷信樓，沒職員駐守檢查，市民可自由進出。

（新冠疫情）