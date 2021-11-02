強制首日 5人涉用假「安心」被捕 包括入境主任審計職員 警：用假文書可囚14年

李家超：公務員違法更不能接受

警方表示，昨早9時42分接獲入境事務大樓職員報案，指有人懷疑使用虛假手機應用程式以進入大樓，警方到場初步調查發現，該5人涉嫌行使虛假文書被捕，正被扣留調查。案件交由灣仔警區重案組跟進。

據了解，被捕者為1名入境事務主任、1名入境事務助理、1名審計署職員，以及兩名外判員工。入境處昨表示，發現有人懷疑使用虛假安心出行應用程式試圖進入入境事務大樓，該處拒絕有關人等進入大樓並隨即報警處理。由於案件正由警方調查，該處不評論。

政務司長李家超昨午出席活動後表示，昨天是首日實施進入政府建築物須用安心出行，認為需時適應，在場職員亦會協助市民，強調有關措施讓政府追查密切接觸者，或在疫情爆發時第一時間做好管控。他又呼籲市民遵守規則，如有人不守法，或故意用一些可能涉及刑事罪行的方法，是不應該，如涉公務員以身試法更加不能接受，執法部門一定依法處理。

5至10月314罰款46檢控涉安心

入境處與審計署均指案件正在調查，不宜評論，又稱一向非常重視職員的操守和紀律，絕不接受違規或違法行為；一經發現，定必按《公務員事務規例》嚴肅跟進。

警方回覆本報查詢時表示，就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方今年5至10月合共巡查餐飲業務處所1993次，其間作出231宗勸喻或警告，當中19宗涉掃描安心出行二維碼或登記資料，同期有359宗定額罰款通知書，當中314宗涉安心出行；以及141宗檢控，當中46宗涉安心出行。

IT界：未曾交代程式成效 有疑慮正常

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，安心出行的作用是防疫，惟港府一直未交代該程式成功追蹤到多少確診個案，反而外國如英國曾公布相關數據，故相信本港仍有不少市民對安心出行的作用存疑，認為對該程式有疑慮很正常。他又認為政府應容許市民以其他方式記錄行蹤。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，安心出行不難使用，但不排除部分長者不懂用，建議政府多宣傳，區議員或社區組織亦可以協助市民安裝。他說，部分網站或程式都有推出方便長者使用的版本，例如字體或按掣較大，政府可考慮是否推出長者使用的版本。

資訊科技界人士李勁華認為，假安心App不能有效通知市民曾接觸確診者，使用這類程式亦有法律風險。他又稱，昨有不少人因未有智能手機，入街市一度受阻，認為政府在特殊及緊急情况下應彈性處理。

明報記者

（新冠疫情）

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