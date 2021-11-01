今起入政府設施須掃安心 社聯冀執法盡量寬鬆

聶德權：初期較寬容處理

無家者可留社工電話

在政府新措施下，12歲以下、65歲以上或用安心出行程式有困難的殘疾者，進入政府大樓可豁免用安心出行，但須留下個人資料。外界關注無家者或長者等基層沒智能手機，聶德權昨在商台《政好星期天》表示，初期會較寬容處理及靈活安排，又指無家者可留下社工或協助他們的機構的聯絡電話。他強調，政府不能因為有困難就不推行措施，否則是本末倒置。對於進入街市的人亦須用安心出行，他認為街市屬人流多的高危地方，市民更需要使用程式，以便流行病學追蹤。

蔡海偉昨表示，留意到基層市民包括長者及無家者，未必有智能手機，或未必懂得使用安心出行，希望政府部門執行時盡量寬鬆，體察他們的需要，讓他們以填紙仔代替，避免令他們感到害怕或不敢到診所和社會服務辦事處。他表示，有些機構提供二手手機回收服務，已送智能手機予基層，並教導他們如何使用安心出行。對於未能負擔購買智能手機的人，他希望政府能與社福機構合作，向基層提供平價手機，相信服務機構會樂意協助。

保安提早執行 仁濟醫院致歉

公立醫院昨日外牆已貼滿安心出行場地二維碼供掃描，網媒「立場新聞」昨報道，仁濟醫院昨一度有保安員率先要求進入醫院的市民須使用安心出行，並稱有關安排由前日已開始。仁濟醫院回覆查詢表示，對於有個別同事未能清楚解釋細節，令到訪人士感到困惑，為此致歉。另外，政府昨宣布今日起社區疫苗接種中心會縮短開放時間，每逢周一、周二、周四和周五上午10時至下午6時開放，周三休息；周末上午8時至晚上8時開放；而運作日的下午1時半至2時半為清潔時間。

（新冠疫情）