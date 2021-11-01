強制措施今生效 市民紛買舊手機專掃「安心」

新措施生效前夕，深水埗鴨寮街一帶不少二手手機店在平價手機旁標示「安心出行系列」、「安心出行首選」等字眼，最便宜的約售400多元，吸引不少人駐足查詢。有店員即場協助購買手機的顧客安裝程式，有人關注是否需要電話卡或流動數據。亦有人詢問已安裝的程式是否偽冒，店員逐一解釋，稱使用安心毋須電話卡，「飛行模式都得」，並保證程式非偽冒。

怕政府濫收資料 400元買機

有不願具名的市民買了一部400多元的二手手機，打算日後用作出入政府場所。他說，過往進出指定場所都只「填紙仔」，雖然政府有防疫考慮，亦明白外國很多地方有類似措施，但「市民都有自己選擇，始終不是一個非常信任的政府」，擔心被收集過多資料，亦質疑措施背後有否其他原因。

「咩年紀都有」 上周生意增四成

有二手手機店負責人稱，過去兩周「清咗好多」500至600元的舊手機，「正常好少人買」，以往一日賣出一兩部，但單是近幾日便賣掉數十部。該負責人說，不少客人前來詢問是否有較便宜、僅數百元的手機，指明用作掃安心出行，「咩年紀都有」，有人買作後備手機，亦有不懂使用程式的長者購買。

食環街市檔料生意遭「街外」分薄

除了二手手機，不足1000元的國產智能手機銷量亦增加，店員潘先生稱，以前600至700元的平價手機去貨較慢，一星期只售出十部八部，但上周已賣出三四十部，顧客指明用作安裝安心，粗略估計上周生意大增三至四成。

進入食環署轄下街市今日起亦須掃描安心，昨在深水埗北河街街市，不少檔販均料生意受影響。菜檔店員黃女士稱，很多人都不想「嘟」安心，預料生意會被街市外的檔口分薄；又認為近日已無本地確診個案，街市並沒強制使用安心的需要。豬肉檔販李先生認為，不少長者到茶樓飲茶時都會「嘟」安心，認為客人會「當去茶樓飲茶咁嘟」，但亦稱一定有人嫌麻煩，而光顧街市外的肉檔。

（新冠疫情）