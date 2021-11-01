千禧年代殺校潮惹學界抗議 有學校轉直資避劫

根據教育局回覆立法會文件，2004至2010學年共有77間小學因「使用率低」而按政策停辦。至於中學，立法會前教育界議員葉建源曾引述教育局稱，2006至2012學年共8間中學停辦。

未來7年6小學停辦

翻查報道，原本屬公營、在大澳的佛教筏可紀念中學因學生人數不足，不獲教育局資助營辦新高中課程，故該校向當局申請在2009學年起轉為直資，避過殺校。根據中學概覽，該校上學年中一至中六每級各3班，學費每年6000元。大埔浸信會公立學校亦曾險遭殺校，及後獲辦學團體注資300萬元加強教學，並向局方申請在2007學年開辦私營小一，成功救校。

未來數年學生人口續跌，「殺校潮」或重臨。教育局早前稱，2021至2027學年共6間小學將停辦，包括1間官校、1間津校及4間「有時限學校」。

當局在2026/27學年亦將筲箕灣東官立中學遷到安達臣道石礦場新校舍，減低有關校網學位需求持續下降對區內學校的影響。